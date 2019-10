Laura Codruta Kovesi: Nu a existat sectie pentru magistrati in DNA!

Ziare.

In primul interviu in calitate de procuror sef european acordat in exclusivitate, Laura Codruta Kovesi a explicat ca in DNA "a existat un serviciu pentru investigarea faptelor din justitie.Serviciul nu a cercetat doar procurori sau judecatori. Au fost cercetati si executori judecatoresti, avocati sau chiar persoane fara nicio calitate, dar care spuneau 'da-mi 10 de euro ca il cunosc eu pe judecator sau pe procuror si-ti solutionez dosarul', deci trafic de influenta".Procurorul sef al acestui serviciu pentru investigarea faptelor din justitie a fost numit de CSM, in urma unui interviu. Procurorii din acest serviciu investigau doar fapte de coruptie comise de magistrati. "Celelalte fapte comise de magistrati erau investigate de Curti de Apel sau de ICCJ, nu aveam o competenta exclusiva pe magistrati. Nu pot sa nu remarc ca s-a distorsionat ceea ce a existat in realitate", afirma Laura Codruta Kovesi.In ceea ce priveste modul de sesizare, Laura Codruta Kovesi arata ca sesizarile din oficiu au fost foarte putine, majoritatea fiind sesizari ale persoanelor nemultumite de hotararile pe care le primeau mai ales in materie civila si comerciala. Kovesi sustine ca la un moment dat a existat chiar un fenomen de reclamare a anchetatorilor si judecatorilor de catre cei anchetati sau judecati.