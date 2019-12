Laura Codruta Kovesi, pentru Financial Times: Daca faci ceea ce este bine, nicio infrangere nu este definitiva

Ziare.

com

"Acum 30 de ani, eram o adolescenta care juca baschet intr-un orasel din Romania. Visam sa castigam campionatul national - si apoi am castigat campionatul national. Apoi, am visat sa joc la echipa nationala a Romaniei si am facut-o", povesteste sefa Parchetului European, intr-un material publicat in Financial Times."Mi-a placut mult sportul, competitia, fairplay-ul si munca in echipa, tenacitatea necesara pentru realizarea unui vis", subliniaza magistratul roman."Acum am 46 de ani si de mai bine de jumatate din viata am fost procuror. Cand am fost initial numita, in 1995, barbatii dominau sistemul judiciar. Unul dintre primele lucruri pe care le-am auzit cand am inceput sa lucrez a fost ca 'Parchetul nu este pentru femei'", afirma Kovesi, adaugand: "Dar nu eram una care sa fie descurajata sau sa renunt. Anii cat am practicat sport ma invatasera ca munca, curajul si urmarirea continua a excelentei pot depasi orice prejudecata. La 33 de ani am devenit procurorul general al Romaniei".Kovesi mai povesteste ca in momentul numirii nu era doar foarte tanara, ci si prima femeie care detinea aceasta functie, iar "spre surprinderea tuturor am reusit sa inchei nu unul, ci doua mandate" in fruntea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.In 2013, Kovesi devine procurorul-sef al DNA, o structura specializata pentru combaterea coruptiei la nivel inalt."Investigatiile noastre au contribuit la cresterea gradului de constientizare a gravitatii coruptiei din Romania. Cand politicienii au incercat sa schimbe legislatia pentru a afecta lupta anticoruptie, sute de mii de romani au protestat pe strazi pentru a-si arata sprijinul pentru aceasta lupta si pentru statul de drept", explica fosta sefa DNA."Si mai important, am demonstrat ca institutiile romanesti pot lucra eficient si legal. Dar mai presus de toate, am aratat ca este posibila infrangerea coruptiei", subliniaza Kovesi."Totusi, a existat multa rezistenta. Un intreg sistem, format din politicieni si oameni de afaceri care s-au simtit amenintati si erau hotarati sa-si mentina controlul asupra resurselor publice, a fost mobilizat (...) intreg sistemul de justitie s-a confruntat cu atacuri incredibile, de la dezinformari defaimatoare la angajarea unor companii straine specializate in intimidare si hartuire", spune ea, amintind si de episodul demiterii sale in iulie 2018 , in pofida opozitiei presedintelui.Kovesi a devenit luna trecuta sefa Parchetului European , o nou infiintata institutie europeana care are rolul de a ancheta suspiciunile de frauda cu fonduri UE."Va fi nevoie de un efort deosebit din partea tuturor celor implicati pentru a crea o institutie infloritoare, in care cetatenii europeni au incredere, capabila sa protejeze interesele financiare ale UE si sa contribuie la aplicarea legislatiei europene", explica procurorul-sef european."A trecut mult timp de cand jucam baschet intr-un orasel din Romania. Multe lucruri s-au schimbat, dar, pe de alta parte, nimic esential cu adevarat. Daca faci ceea ce stii ca este bine, moral, legal, daca ai un scop corect si nobil, nicio infrangere nu este definitiva", conchide Laura Codruta Kovesi.