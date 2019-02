Liderul ALDE din PE a raspuns scrisorii USR: Kovesi e un candidat valoros pentru Parchetul European

Ziare.

com

"Zilele trecute am transmis liderilor grupurilor parlamentare europene o scrisoare de sustinere a candidaturii dnei Kovesi.Chiar astazi, am primit un raspuns de la presedintele grupului ALDE, care ne-a multumit pentru sustinerea dnei Kovesi si ne-a spus ca o considera unul dintre candidatii cei mai valorosi pentru aceasta pozitie", a declarat Barna.ALDE este familia europeana la care este afiliat si partidul condus de Calin Popescu Tariceanu.Guy Verhofstadt a exprimat in mai multe randuri critici la adresa ALDE Romania.Uniunea Salvati Romania anunta, in 4 februarie, ca va transmite europarlamentarilor si grupurilor din Parlamentul European o scrisoare de sustinere a candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru postul de procuror european.