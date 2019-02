LIVE Au inceput audierile pentru sefia Parchetului UE. Kovesi va vorbi ultima

LIVE TEXT

Ziare.

com

Dimineata audierea era incerta, dupa ce socialistii din LIBE au contestat procedura, la cererea social-democratilor romani , a caror delegatie e condusa de Dan Nica. In cele din urma s-a decis asupra procedurii si audierile au loc conform programului initial.Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat canidatii la sefia Parchetului European. Pe locurile 2 si 3 s-au clasat francezul Jean - Francois Bohnert si germanul Andres Ritter. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice, si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie, in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.- Si-a inceput discursul de deschidere germanul Andres Ritter.- Resursele sunt limitate cand vine vorba de anchetarea faptelor de coruptie. La nivelul UE principalii actori sunt OLAF, Europol, Eurojust, e nevoie de cooperare cu acestia.- E de maxima importanta ca relatia EPO (Parchetul European) cu toate aceste institutii ale UE sa nu se suprapuna si nici sa nu lase o lacuna.- EPO prevede un proces complex de luare a deciziilor de aceea procurorul sef european impreuna cu colegiul trebuie sa structureze procesul de luare a deciziilor cat mai rapid. Regulamentul trebuie sa fie ca mai clar.- Kovesi va fi ultima audiata, dupa tragerea la sorti.- A inceput sedinta Comisiilor LIBE si CONT. E tras la sorti primul candidat care va fi audiat, este vorba de germanul Andres Ritter. Initial se spunea ca vor fi audiati in ordinea alfabetica, astfel ca Ritter ar fi fost ultimul.*******Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.In ce o priveste pe Kovesi, amintim ca la cateva zile dupa ce s-a clasat pe prima pozitie in cursa pentru sefia Parchetului UE, Sectia pentru anchetarea magistratilor din Romania a anuntat ca Adina Florea a deschis un dosar pentru luare de mita, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in cazul fostei sefe DNA. Ancheta are la baza declaratii ale fostului deputat PSD Sebatsian Ghita , care a fugit din tara, fiind vizat de numeroase dosare instrumentate de DNA.Acest fapt a dat prilejul celor de la PSD si ALDE sa transmita colegilor lor europeni o serie de scrisori in care avertizau ca daca Kovesi va ajunge procuror-sef european va replica in UE "abuzurile" pe care le-a comis in Romania.Fosta sefa a DNA a primit insa sustinerea Opozitiei din Romania, a cetatenilor, precum si a numerosi lideri europeni.