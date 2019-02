Mai poate lobby-ul PSD sa influenteze votul din Consiliul UE in cazul Kovesi? (Video)

"Ce sa mai dovedeasca femeia asta?"

"A dat in vileag manevrele lui Dragnea"

Europarlamentarul Monica Macovei ne-a explicat ce urmeaza in procedura numirii in functia de procuror-sef european si ce sanse au Guvernul de la Bucuresti si PSD sa mai poata sa ii puna bete in roate candidatului roman. "Va conta foarte mult votul Parlamentului", explica Macovei.Declaratiile sunt facute imediat dupa anuntul potrivit caruia 26 de europarlamentari din Comisia LIBE au votat pentru Kovesi , fosta sefa a DNA fiind pe primul loc in cursa pentru aceasta importanta functie la nivel european."Ma bucur pentru doamna Kovesi, ma bucur pentru Romania, ma bucur pentru toti romanii", se entuziasmeaza Macovei.Potrivit acesteia, atuurile lui Kovesi sunt faptul ca este prima propunere a comisiei de selectie alcatuita din experti independenti si ca a primit cele mai multe voturi de la comisiile din Parlamentul European, CONT (12) si LIBE (26), unde a fost audiata."Expertii independenti, apolitici, care sunt judecatori si procurori in statele membre, presedinti de Curti Supreme, procurori generali, fosti judecatori la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, toti au decis ca este cea mai buna din sute de candidati.Initial, au fost sute de candidati.A urmat votul din cele doua comisii () ale Parlamentului European. Ce sa mai dovedeasca femeia asta?", a spus Macovei.Fostul ministru al Justitiei a explicat ca aceste rezultate exceptionale obtinute de Kovesi au venit impotriva lobby-ului foarte intens facut de socialisti si de catre PSD la Bruxelles.Intrebata daca Guvernul Vioricai Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-ar mai putea pune piedici Laurei Codruta Kovesi la votul din Consiliu, Macovei a facut trimitere la un articol publicat ieri de Financial Times. Un articol pe aceasta tema a scris si Radio Europa Libera:Vezi detalii aici - Bulgaria a votat impotriva Laurei Kovesi "Tocmai a dat in vileag manevrele lui Dragnea, Guvernului Dragnea, care la acel vot indicativ a determinat pe multe state din Europa Centrala si de Est, inclusiv Bulgaria, si altele, sa voteze impotriva doamnei Kovesi si cu francezul () ", adauga Macovei."Bulgaria a spus clar ca nu o sustine. Celelalte state sunt cele din Europa Centrala, Slovenia, Slovacia, Cehia. Am zis presupun, da? Pentru ca, asta spune Financial Times, aceste state. De ce?", arata europarlamentarul.Potrivit Monicai Macovei, nici partidele din Opozitie si nici partidele aflate la guvernare nu vor sa fie anchetate si nu vor sa existe un procuror-sef european independent "si care sa faca anchete cum a dovedit doamna Kovesi."Macovei adauga ca Kovesi a fost sustinuta de grupuri policice din vestul Europei, cum ar fi cel al verzilor, popularilor sau al conservatorilor si reformistilor europeni.