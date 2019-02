Membru al Comisiei LIBE din partea ALDE: Guvernul Romaniei e complet ridicol, nu se poarta demn de presedintia UE

Ziare.

Eurodeputatul olandez, membru al familiei europene din care face parte si partidul lui Calin Popescu Tariceanu, a declarat intr-o interventie pentru postul de radio BNR ca tara noastra nu se comporta demn de presedintia UE, facand tot posibilul pentru a evita numirea lui Kovesi, cea care porneste ca favorita pentru postul de procuror sef european.Si asta pentru ca ea a avut prea mult succes in lupta anticoruptie din Romania. "Este de neacceptat", sustine Sophie in 't Veld despre aceasta atitudine a guvernantilor romani.Parlamentul European i-a audiat marti pe cei trei candidati pentru inalta pozitie din UE. Parchetul European va investiga si combate frauda si coruptia cu fonduri UE. Potrivit europarlamentului olandez, acest Parchet ar putea sa faca asta mai eficient decat se intampla acum la nivel national.Sophie In 't Veld mai spune ca nu se va lasa influentata de campania romanilor impotriva lui Kovesi, ba chiar crede ca Guvernul Romaniei e complet ridicol."Extrem de stupid, e atat de clar la varf. Toate statele membre fac jocuri, dar sunt competente politic", a spus olandeza pentru sursa citata.Cu cateva zile inainte de audierea de la Bruxelles, Kovesi a fost citata de Adina Florea de la Sectia pentru investigarea magistratilor ca suspect pentru luare de mita si abuz in serviciu. Si atunci liderii ALDE Europa, inclusiv Sophie in 't Veld, au reactionat in sprijinul fostei sefe DNA.Comisia pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European se reuneste miercuri pentru a vota candidatul care va fi sustinut pentru sefia Parchetului European.Sedinta incepe la ora 10:00 (ora Romaniei) si votul va fi dat la ora 12:00 (ora Romaniei) . Decizia vine dupa ce Comisia pentru Control Bugetar (CONT) deja a decis, marti seara, ca Kovesi e cel mai potrivit candidat pentru post Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost prima optiune a unei comisii de experti in drept din UE , care a evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Dupa analiza expertilor urmeaza insa procedurile politice si in aceasta faza ne aflam acum. Guvernul Dancila a votat deja impotriva candidatului roman pe 20 februarie , in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.