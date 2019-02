Mihai Sora cere proteste masive si anticipate: "Peste doi ani nu vom mai avea alegeri libere!"

Protestul de la Iasi

"Nu abandonati"

Organizatia civica Reset Iasi anunta ca va organiza, joi, de la ora 18.00, un miting de sustinere a Laurei Codruta Kovesi in Piata Unirii din Iasi. Un demers similar este organizat si in Bucuresti, vineri, de la ora 17:00, de ogrupul "Luptam pentru Romania"."Stiu, constiinta multor romani a amortit, iar - logistic - opozitia la tavalugul pesedist este inca fragila, are nevoie de timp pentru a se structura, pentru a face fata, rational si eficace, atacurilor brutale si repetate (cazul Justitiei, al Bancii Nationale ori aservirea presei sunt doar cateva exemple vizibile, varful icebergului).Dar, oameni buni, in ritmul in care evolueaza lucrurile, peste doi ani nu vom mai avea alegeri libere. Mai exact: mecanismul lor de organizare va fi intr-atat de distorsionat (chiar pastrand aparentele legalitatii), incat vor ajunge sa ingenuncheze toate institutiile Statului. Toate. Dupa care, in modul cel mai firesc, vor trece la anihilarea vocilor credibile din opozitie si din societatea civila", scrie filosoful Mihai Sora, pe pagina de Facebook.Potrivit filosofului, ritmul disperarii este mai periculos decat oricare altul: un om care se agata de putere cu orice pret, prin orice mijloace, constitutionale sau nu, direct ori prin interpusi, un om disperat, care stie ca - pierzand puterea - are totul de pierdut, este infinit mai primejdios, diabolic in decizii, decat unul care nu se afla la putere, unul care nu are, in maini, carma tarii."Treziti-va, oameni buni!", indeamna filosoful."Si eu sunt dintre cei care cred ca binele invinge. Am vazut insa prea multe victorii amare ori tardive, intr-o viata de om, pentru a ma amagi cu acest firicel de speranta si pentru a dormi linistit", conchide Miha Sora.Organizatia civica Reset Iasi anunta ca astazi va organiza, de la ora 18:00, un miting de sustinere a Laurei Codruta Kovesi in Piata Unirii din Iasi."In ziua in care ar fi trebuit sa plece la Bruxelles, la Parlamentul European, pentru a-si sustine interviul pentru functia de procuror-sef european, Laura Codruta Kovesi a fost citata in calitate de suspect de catre Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie. Plangerea a fost facuta de catre Sebastian Ghita, cel pe care Tudorel Toader nu a facut niciun demers pentru a-l aduce in fata justitiei", scrie Reset Iasi, pe pagina de Facebook a evenimentului. Organizatorii arata ca astfel de practici amintesc de perioada in care Rodica Stanoiu era ministrul Justitiei, iar procurorii care nu ascultau de ordine erau haituiti."Coalitia PSD-ALDE instrumentaizeaza justitia in scop politic si face orice pentru a o opri pe fosta sefa DNA sa ajunga procuror-sef european, desi este cel mai sustinut candidat! Asa arata justitia in zodia cancerului PSD-ALDE! Acesta poate fi abia inceputul! Dictatura nu se intaureaza peste noapte si sa nu-i abandonam pe cei care lupta pentru noi", conchide Reset Iasi."Nu abandonati. Coruptia poate fi invinsa!", este denumit mitingul organizat de "Luptam pentru Romania", vineri, de la ora 17:00, in Piata Victoriei din Bucuresti."E clar ca penali fac orice le sta in putinta pentru a o denigra pe fosta sefa DNA si ca aceasta sa nu ajunga primul procuror-sef european, desi este cel mai sustinut candidat!", scriu organizatorii. I.S.