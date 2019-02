Oficial: Sectia de investigare a magistratilor o acuza pe Kovesi ca a luat mita 268,689 lei si a mintit despre relatia cu Ghita

Ziare.

com

"Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele:Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) au dispus la data de 13 februarie 2019 extinderea urmaririi penale, inceperea urmaririi penale in rem si efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un fost procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) sub aspectul savarsirii infractiunilor de:, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 7 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000,, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal in cond. art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) siprev. de art. 273 Cod penal", se arata in documentul citat, remis vineri Ziare.com.Procurorii o acuza pe fosta sefa DNA ca ar fi pretins si primit 268.689,36 lei de la Sebastian Ghita, pentru extradarea lui Nicolae Popa, cand aceasta avea functia de procuror general al Romaniei."Din probele administrate pana in prezent in aceasta cauza s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:In cursul anului 2011,(Sebastian Ghita - n.red.) in legatura cu indeplinirea unor acte contrare indatoririlor sale de serviciu, acte constand in extradarea unei persoane condamnate (Nicolae Popa - n.red.), care fusese localizata in Indonezia - Jakarta.Totodata, in perioada 2010-aprilie 2011, aflandu-se in exercitarea functiei de procuror general al PICCJ, magistratul ar fi implicat institutia pe care o conducea in procedura extradarii respectivei persoane condamnate, cu incalcarea dispozitiilor art. 10 din Legea 302/2004, care reglementeaza competenta autoritatilor centrale romane in materie penala, a disp. art. 70 si urmatoarele din Legea 304/2004, care reglementeaza organizarea si atributiile Ministerului Public si ar fi dispus suportarea cheltuielilor de transport pentru persoanele care aveau obligatia sa asigure aducerea in tara a persoanei condamnate si care faceau parte din Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul IGPR, precum a unei persoane care facea parte din cadrele active ale SRI", potrivit comunicatului citat.In plus, conform documentului, Kovesi este acuzata ca a mintit privind relatia privata cu Ghita si totodata ar fi determinat ca MAI sa puna la dispozitia IGPR suma de bani necesara platii transportului Jakarta - Bucuresti."Printre demersurile efectuate in vederea urgentarii finalizarii procedurii de extradare ar fi fost organizarea unei vizite a unei delegatii de procurori indonezieni in Romania, la sfarsitul anului 2010, deplasarea efectuata in Indonezia, la Jakarta, cu prilejul organizarii unei conferinte, plata biletelor de avion ale persoanelor care au facut parte din delegatia desemnata sa procedeze la aducerea in tara a condamnatului din bugetul PICCJ. De asemenea,Procurorii din cadrul SIIJ au mai retinut ca la data de 10.04.2017, pe parcursul procedurilor judiciare efectuate intr-un dosar penal instrumentat de PICCJ - Sectia de urmarire penala si criminalistica,", se mai arata in comunicatul SIIJ.In fine, procurorii mentioneaza ca in aceeasi cauza, printr-o ordonanta din data de 14 februarie 2019, au dispus extinderea urmaririi penale si inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de, prev. de art. 269 Cod penal, si, prev. de art. 326 Cod penal, constand in aceea ca, la data de 9 ianuarie 2017, PICCJ, prin Biroul de informare si relatii publice, ar fi comunicat, in mod nereal, faptul ca procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica ar fi dispus inceperea urmaririi penale cu privire la fapta intr-o cauza penala.