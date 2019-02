Petitia pentru sustinerea lui Kovesi la sefia Parchetului European a strans peste 100.000 de semnaturi si va fi depusa la Bruxelles

Ce se cere in petitie

Initiatorii petitiei anunta ca vor sa depuna lista la Bruxelles, pe 26 februarie, ziua in care Kovesi este programata pentru audieri in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE).Demersul a fost initiat pe 4 februarie, dupa ce s-a aflat ca Laura Codruta Kovesi s-a clasat pe primul loc in cursa pentru sefia Parchetului European, ca urmare a deciziei expertilor europeni din comisia special constituita, insa Tudorel Toader se opune vehement acestei idei.Initiatorii ii cer presedintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, si ministrilor Justitiei din statele membre ale Uniunii Europene sa respinga "ferm" tentativa lui Toader de a o defaima pe fosta sefa a DNA pentru a descuraja alegerea acesteia la conducerea Parchetului European. "Prin prezenta, semnatarii, cetateni ai statului roman, va solicitam explicit sa respingeti ferm tentativa ministrului Justitiei din tara noastra de a o defaima pe d-na Laura Codruta Kovesi, cu intentia de a descuraja alegerea domniei-sale in functia de procuror-sef european. Va solicitam respectuos, de asemenea, ca la momentul votului sa comunicati Legislativului european existenta prezentei initiative. (...)Pentru cetatenii romani onesti, Laura Codruta Kovesi a capatat o valoare simbolica tocmai prin efortul ei (si al Departamentului National Anticoruptie, sub conducerea ei) de a investiga faptele de coruptie la nivel inalt in ciuda actelor politice si a modificarilor de legislatie pe care actuala putere politica le-a realizat tocmai pentru a-i proteja pe politicienii corupti", se arata in petitie.Initiatorii mai spun ca ministrul Tudorel Toader si alti reprezentanti ai Guvernului de la Bucuresti, inclusiv premierul Viorica Dancila, "continua sa sfideze institutiile europene prin afirmatiile lor repetate potrivit carora Comisia de la Venetia, GRECO, Consiliul Europei si chiar Parlamentul European ar fi adoptat diverse documente critice la adresa Romaniei pentru ca nu s-au informat corect privitor la situatia din tara noastra" si, in aceste conditii, a conferi validitate demersurilor defaimatoare ale ministrului Toader ar constitui, pentru organismele europene amintite, gesturi de auto-contestare.I.S.