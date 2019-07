Politico: Bohnert spune ca inca este candidat pentru sefia Parchetului European

Ziare.

com

De asemenea, un purtator de cuvant al misiunii diplomatice franceze la UE spune ca nimic nu s-a schimbat in ceea ce priveste pozitia tarii sale.Dupa aparitia informatiilor conform carora Bohnert a fost audiat pentru sefia Parchetului Financiar Francez, ceea ce lasa libera calea pentru candidatura Laurei Codruta Kovesi, Politico a updatat luni un interviu cu Bonhert publicat initial in 9 iulie.Politico.eu relateaza ca presa din Romania a transmis vineri ca Bohnert s-a retras din cursa pentru ca ar urma sa preia o alta functie importanta in Franta, astfel incat Laura Codruta Kovesi va ramane principalul candidat pentru sefia Parchetului European."Contactat telefonic, Bohnert a declarat ca inca este candidat pentru a fi procuror sef european", noteaza Politico.eu.De asemenea, citeaza un purtator de cuvant al misiunii diplomatice a Frantei la UE, care a declarat duminica noaptea ca, "in acest stadiu, nimic nu s-a schimbat in ceea ce priveste pozitia Frantei".Politico admite ca aceasta competitie pentru Parchetul European s-a concentrat pe Kovesi si aminteste ca propriul guvern a incercat sa-i saboteze candidatura cu argumentul ca aceasta si-a depasit atributiile cat a fost functie.In interviul acordat Politico, Bohnert a raspuns afirmativ dupa ce a fost intrebat daca se pune prea mult accent pe lupta anticoruptie dusa de Kovesi in Romania, amintind ca printre atributiile procurorului-sef european se afla "investigarea, punerea sub urmarire si aducerea in fata justitiei a celor care comit infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE"."Este principala experienta a lui Kovesi, inteleg de ce s-ar concentra pe asta", a afirmat Bohnert, facand referire la lupta anticoruptie.Insa el a avertizat privind pericolele concentrarii pe un singur aspect al functiei: "Este ca si cum ai folosi un binoclu, daca schimbi focusul, nu mai este la fel. Poate ca si in timpul discutiilor din Parlamentul European, nu a fost cea mai buna cale ca lumea sa se concentreze numai pe lupta anticoruptie".Bohnert si-a exprimat nemultumirea privind faptul ca presa s-a concentrat mai mult pe Kovesi: "La inceput, bineinteles, nu a fost un avantaj. M-am simtit un pic in spatele scenei, pentru ca toata lumea se concentra pe Kovesi".In interviul acordat Politico in Reims, Bohnert a declarat ca a fost "trist" dupa ce a citit cum mai multe persoane i-au cerut pe Twitter sa se retraga din cursa. El nu a luat niciodata acest lucru in considerare, adaugand ca mai multi procurori germani si-au exprimat sustinerea fata de el la o conferinta recenta."Multi oameni ma sustin si stiu ca am experienta necesara pentru a dezvolta noi institutii. Nu pot renunta pentru ca multa lume nu ar intelege", a afirmat el.El a facut referire la experienta sa de a superviza procurori in Franta, precum si la munca sa in dezvoltarea de noi sisteme europene de cooperare judiciara, mai intai in Germania iar apoi in Olanda.Bohnert a afirmat ca este "o ingrijorare majora" pentru el faptul ca doar 23 dintre cele 28 de state UE sunt asteptate sa participe la noua institutie. Nu vor lua parte Ungaria, Polonia, Irlanda, Danemarca si Marea Britanie, care va parasi UE.El a precizat insa ca vor exista modalitati de a trece peste aceste dificultati.Bohnert a informat ca, daca o infractiune investigata de Parchetul European, va implica o tara dintre cele care nu participa, statul respectiv va fi obligat sa coopereze, argumentand ca toate guvernele UE trebuie sa raspunda investigatiilor europene.