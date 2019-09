Presa externa o lauda pe Kovesi, dupa victoria de la Bruxelles

Victoria lui Kovesi

Agentia de stiri Reuters titreaza "cavalerul roman anticoruptie va fi procuror-sef european dupa ce a castigat votul UE".Agentia mai noteaza ca fosta sefa DNA a castigat voturile in ciuda faptului ca nu a fost sustinuta de guvernul roman."Fosta sefa anticoruptie primeste 'unda verde' pentru Parchetul European, in ciuda opozitiei din partea propriului guvern", relateaza si jurnalistii de la Politico "Guvernul roman s-a opus numirii lui Kovesi, iar joi a votat din nou impotriva candidaturii ei. Fost procuror anticoruptie, Kovesi a avut cazuri impotriva unor politicieni mari, oameni de afaceri si judecatori corupti, inainte ca guvernul sa o demita", relateaza publicatia.Reusita lui Kovesi a fost remarcata si de cei de la Bloomberg , care noteaza ca "desi a castigat sprijin in luna februarie de la liderii UE, candidatura ei s-a confruntat cu ceva obstacole dupa ce guvernele au decis sa il sustina pe contracandidatul francez, Jean-Francois Bohnert. A fost nevoie de luni de dezbateri politice pentru a se ajunge la un acord in acest sens". Financial Times scrie: "Ambasadorii UE au sprijinit-o pe Laura Kovesi, din Romania, pentru a conduce noul Parchet European - un mare pas in lupta impotriva coruptiei din mai multe state din Europa Centrala si de Est".Laura Codruta Kovesi a fost votata, joi, pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene.Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.Potrivit procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.Iata reactii la cald din tara si de peste hotare , dupa votul favorabil de la Bruxelles.