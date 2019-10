"Presa franceza scrie ca Laura Codruta Kovesi e o veste buna pentru Europa: O incoruptibila, la Bruxelles"

Vesti bune pentru Romania

Ziare.

com

Jurnalistul scrie ca acesta este epilogul fericit al unei confruntari cum nu a mai vazut Europa pana acum.Pierre Haski aminteste cum Kovesi a fost concediata anul trecut din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa o lupta epica care aproape l-a costat functia pe presedintele Romaniei, care o proteja."Cand numele sau a fost mentionat printre candidatii pentru acest nou post european, guvernul roman a inceput sa ii puna piedici. Au fost deschise anchete ce o vizau si a fost impiedicata sa paraseasca tara", a amintit jurnalistul francez.Acesta precizeaza ca, in perioada in care a fost in fruntea DNA-ului, Kovesi devenise "teroarea clasei politice", mentionand ca doar in 2017, cu un an inainte de demiterea sa, romanca a trimis o mie de oameni in instante, printre care trei ministri, cinci deputati si un senator."Una dintre tintele sale, fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, executa in prezent o pedeapsa de trei ani si jumatate pentru abuz de putere. A fost nevoie de un referendum si o criza politica in primavara pentru a ajunge acolo, semn ca si in Romania lucrurile se misca", a mai scris Pierre Haski."Guvernul de la Bucuresti a crezut anul trecut ca are hac de cojocul lui Kovesi", noteaza francezul, amintind ca nu a iesit asa si ca in primavara, dupa audierile din Parlamentul European, au mai ramas doi candidati pentru functia de la Bruxelles: romanca si un francez.El aminteste ca, in vara, Franta a decis sa isi retraga candidatul si ca, prin urmare, drumul a ramas liber pentru Laura Codruta Kovesi, iar saptamana trecuta aceasta a fost votata, doar cinci state opunandu-se.Jurnalistul francez evidentiaza dubla importanta a acestui moment. Pe de-o parte, reprezentantii societatilor civile din Europa Centrala si de Est au salutat esecul statului roman de a impiedica numirea lui Kovesi, excesele de autoritate ale unora dintre membrii UE fiind mai nou taxate in Europa.Al doilea motiv este la fel de important: Laura Kovesi va fi sefa unei noi institutii europeane antifrauda. "Era important sa avem o personalitate incontestabila care sa puna bazele institutiei", a punctat jurnalistul, notand ca reputatia sa de incoruptibil ar trebui sa ii ingrijoreze pe multi din tarile in care nivelul fraudelor cu fonduri europene este ridicat."Din toate aceste motive, numirea Laurei Codruta Kovesi este, asadar, o veste buna, pentru Europa, dar si pentru Romania, unde cei, si sunt multi, care lupta pentru o tara mai 'curata' se vor simti incurajati in lupta lor", incheie jurnalistul francez.