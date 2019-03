Presedintele Grupului Verzilor din PE: Invitam statele UE sa nu se supuna presiunilor Guvernului roman in cazul Kovesi

LIVE

"Laura Codruta Kovesi are o experienta aproape de neegalat in lupta pentru justitie si in tragerea la raspundere a coruptilor, in ciuda eforturilor disperate ale coalitiei PSD - ALDE de a interfera cu munca ei", a declarat Keller Ea a mai spus ca inclusiv astazi se incearca discreditarea lui Kovesi, aceasta fiind audiata joi in calitate de suspect la sectia de anchetare a magistratilor.Vezi aici cum se desfasoara audierea fostei sefe DNA . Kovesi este audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa."Guvernul roman, care incearca in prezent sa adopte legi pentru a legaliza de facto coruptia in aceasta tara, incearca sa o discrediteze pe Kovesi prin intermediul instantelor chiar si astazi.Acum, invitam statele membre ale UE sa demonstreze ca sunt de partea justitiei si sa nu se supuna presiunilor guvernului roman atunci cand vine vorba de selectia finala a procurorului-sef european", a mai afirmat presedintele Grupului Verzilor din PE.