Presedintele LIBE explica la Antena 3 cum se alege procurorul UE: Nu exista un stapan care sa spuna asa facem (Video)

Ziare.

com

"Votul lor (al membrilor Consiliului UE-n.r.) este egal cu votul nostru. Noi suntem egali. Ei au votat, noi am votat si cu asta s-a terminat povestea. (...) In cele din urma, la negocieri, atat Consiliul, cat si Parlamentul European vor fi parteneri egali in aceasta negociere. Este adevarat ca statele membre candidatul francez a fost foarte mult inainte si la noi a fost foarte mica diferenta dintre candidati, dar in negociere, o negociere matura, nu se va spune, nu se va uita nimeni la asta.Vom vedea care este cel mai bun candidat. Nu va fi simplu, exista o diferenta intre cum s-a votat, dar asta este democratia, asa vrem sa se intample voturile", a declarat la Antena 3 presedintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, intrebat daca va conta faptul ca in comisiile LIBE si CONT a fost un vot foarte strans, iar in Consiliul UE a fost net in favoarea candidatului francez.Moraes a sustinut ca trebuie sa existe consens si negocieri."Asa functionam noi. Chiar daca suntem blocati, trebuie sa cedeze cineva, ca sa ajungem la un consens. Nu exista un stapan care sa spuna - nu va mai jucati, asa am decis, asa facem. Democratia nu e perfecta si nici aceasta situatie nu e perfecta.. Nu trebuie sa subestimati ceea ce face Parlamentul intr-o negociere. Este o procedura noua, nu e testata", a mai spus Moraes, intrebat daca nu exista o putere mai mare de negociere din partea Consiliului UE.Laura Codruta Kovesi a fost desemnata in Comisiile CONT si LIBE cel mai potrivit candidat pentru sefia Parchetului European, dupa o audiere-maraton in Parlamentul European. Kovesi a fost prima optiune si a unei comisii de experti in drept din UE, care au evaluat candidatii la sefia Parchetului European. Guvernul Dancila a votat insa impotriva candidatului roman pe 20 februarie , in cadrul unei reuniuni a Comitetului Reprezentantilor permanenti ai Uniunii Europene (COREPER) . In urma acestui vot, candidatul francez a ajuns pe prima pozitie.Acum, Parlamentul European va negocia cu Consiliul UE, prezidat de Guvernul Dancila, pentru a stabili cine va fi procurorul sef al UE.