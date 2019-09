Prima reactie a Laurei Codruta Kovesi dupa votul favorabil de la Bruxelles: E o reusita a tuturor romanilor

"Nu comentez ce spun politicienii"

Dancila s-a mentinut impotriva pana la capat

"Deocamdata procedura nu e finalizata, abia dupa finalizare voi comenta mai mult.Alegerea unui procuror roman pentru misiunea de a pune bazele parchetului european este o recunoastere a activitatii depuse de intregul sistem de justitie romanesc. Este, in egala masura, o reusita a tuturor romanilor care in ultimii ani au sustinut lupta anticoruptie si au aparat statul de drept, atunci cand a trecut prin momente mai dificile.Este un vot de incredere si de sustinere a unei societati care a sprijinit justitia si valorile europene si fara ajutorul carora nici eu nu as fi reusit", a precizat Kovesi intr-o declaratie remisaUlterior, Laura Codruta Kovesi a vorbit si la Digi24 despre vot. Ea a precizat ca nu vrea sa faca prea multe comentarii inainte de o decizie oficiala."Cred ca a contat si faptul ca am obtinut primul loc in urma interviului tehnic. Acest vot este de incredere, de sustinere a unei societati care a sustinut valorile europene", a spus ea, precizand ca numirea oficiala va fi un semn "pentru toti procurorii si judecatorii romani sa apere independenta Justitiei si sa fie un semn ca profesionalismul si consecventa sunt singurele importante cand vrei sa reusesti. Si sper ca procurorii si judecatorii tineri sa aiba incredere".Intrebata despre comentariile premierului Viorica Dancila facute la adresa sa in ultima perioada, Kovesi a spus ca nu vrea sa intre in "dialog cu niciun politician, nu comentez ce spun politicienii"."Am vazut ca a fost o discutie cu privire la votul Romaniei. Nu am niciun fel de informatie oficiala.. Cand a fost nevoie de un dialog, l-am purtat cu persoana respectiva, nu prin intermediul presei", a mai spus fosta sefa a DNA.Laura Codruta Kovesi a fost votata, joi, pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene.Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.Potrivit procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.Iata reactii la cald din tara si de peste hotare , dupa votul favorabil de la Bruxelles.Premierul Viorica Dancila a subliniat, miercuri seara, ca Romania nu o va sustine pe Kovesi la sefia Parchetului European.Ea a precizat clar ca mandatul transmis Luminitei Odobescu, ambasadorul roman la UE, este sa "voteze impotriva!".