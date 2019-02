Procedura pentru evaluarea sefului Parchetului UE a fost transmisa Comisiei LIBE. Cat timp vor avea candidatii

Ziare.

com

Mesajul transmis de Claude Moraes, pe e-mail, membrilor Comisiei LIBE contine si scrisoarea presedintelui Parlamentului European Antonio Tajani in care anunta ca Laura Codruta Kovesi se afla pe lista scurta a celor trei procurori care candideaza pentru functia de procuror sef european. In scrisoarea din 4 februarie a lui Tajani, Kovesi figura pe primul loc in ordinea preferintelor pentru sefia Parchetului European, urmata de Jean-Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).Presedintele Comisiei LIBE a atasat mesajului si scrisoarea grupului de selectie, plus CV-urile celor trei candidati si raspunsurile la trei intrebari adresate de grupul de selectie."In numele presedintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, am dori sa va informam asupra procedurii de la nivelul Comisiei in legatura cu numirea procurorului-sef european. O lista de trei nume a fost trimisa Parlamentului European si Consiliului in baza evaluarii facute de grupul de selectie, in concordanta cu articolul 14 (3) din Regulamentul UE 2017/1939. Potrivit Regulamentului 2017/1939 Parlamentul European si Consiliul vor numi prin consens procurorul-sef european pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reinnoit. Consiliul (COREPER) a stabilit o lista preferentiala de candidati pe 20 februarie 2019.Referitor la procedura din Parlamentul European la nivelul comisiei si mai departe la decizia Coordonatorilor,Audierea fiecarui candidat va dura 75 de minute, incepand cu declaratia candidatului urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri a membrilor LIBE (doua treimi din timpul alocat) si a membrilor CONT (o treime din timpul alocat) . Dupa cum reiese din scrisoarea domnului presedinte Tajani, grupurile politice pot distribui timpul alocat in aceste doua intervale de timp (fiecare intrebare si raspuns va dura 3 minute: un minut pentru intrebare si doua minute pentru raspuns).Dupa audiere,", se arata in mesajul presedintelui Comisiei LIBE obtinut de MEDIAFAX.Laura Codruta Kovesi s-a situat pe locul al doilea in cursa pentru pozitia de procuror-sef european, la egalitate cu candidatul de pe locul al treilea, in urma unui vot indicativ dat de reprezentantii la UE ai celor 22 de state UE participante la procedura.Surse de la Bruxelles au declarat pentruca pe primul loc s-a situat candidatul francez, Jean - Francois Bohnert, cu 50 de puncte, urmat de candidatul roman si candidatul german, Andres Ritter, cu cate 29 de puncte fiecare.Ambasadorii la UE ai statelor membre au acordat un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3) . Clasamentul a fost realizat pe baza numarului total de puncte adunat de fiecare candidat.Potrivit unor surse apropiate procesului de selectie, calculele arata ca au avut dreptul sa voteze 22 de ambasadori, fiecare avand la dispozitie 6 puncte (3+2+1) . 50 de puncte s-au dus la candidatul francez, 29 la candidatul roman si 29 la candidatul german. 4 ambasadori nu ar fi votat deloc, iar Romania ar fi acordat punctaj maxim candidatului francez.Castigatorul este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. In cazul in care clasamentul rezultat in urma audierilor din comisiile parlamentare va fi diferit de votul final din COREPER, va urma o negociere intre PE si Consiliu, in urma careia se va lua decizia finala.Reamintim ca Laura Codruta Kovesi s-a clasat prima in cursa pentru functia de sef al Parchetului European, dupa interviul sustinut in fata unui juriu de specialisti in drept ai UE. Acestia au fost selectati de Consiliu, de aceea, aceasta institutie nu a mai audiat candidatii, avand in vedere ca a mandatat comisia de experti.Acest juriu a intocmit o lista scurta de 3 candidati agreati pentru inalta functie, iar fosta sefa a DNA este pe prima pozitie, fiind urmata de Jean - Francois Bohnert (Franta) si Andres Ritter (Germania).Iata cine sunt cei 12 care au decis ca Laura Codruta Kovesi este cel mai bun candidat pentru functia de sef al Parchetului European , dar si criteriile de care s-a tinut cont in selectia candidatilor propusi.Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.