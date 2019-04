Reactie dura din Consiliul Europei la anchetarea lui Kovesi: Acuzatiile ar putea fi motivate politic

Foto: Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

Intr-o declaratie adoptata pe 8 aprilie, Comisia sustine ca acuzatiile impotriva lui Kovesi - care includ luare de mita, abuz de putere si marturie mincinoasa - au ca scop discreditarea ei, in contextul in care este unul dintre cei trei candidati la sefia Parchetului European.Eforturile dnei Kovesi in lupta impotriva coruptiei au fost apreciate de societatea civila, Uniunea Europeana si Consiliul Europei, a subliniat Comisia de Afaceri Judiciare, in timp ce mandatul ei a fost tinta atacurilor politice, care, eventual, s-au materializat in revocarea din functia de procuror sef al DNA.De asemenea, Comisia face apel la autoritatile romane sa ii "analizeze cazul rapid si in linie cu standardele Consiliului Europei in ce priveste un proces drept, dar si sa renunte la orice acuzatie care ar putea fi motivata politic".Amintim ca Laura Codruta Kovesi este acuzata de luare de mita, abuz in serviciu (cinci acte materiale) si marturie mincinoasa de catre procurorii Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in dosarul deschis pe baza acuzatiilor lui Sebastian Ghita.Dosarul este instrumentat de Adina Florea, cea dorita de Tudorel Toader la sefia DNA in locul lui Kovesi, dar respinsa de presedintele Klaus Iohannis.La sfarsitul lunii martie, Kovesi a fost pusa sub control judiciar, printre altele fiindu-i interzis sa paraseasca tara. Ea a contestat insa la Inalta Curte masura preventiva, iar la inceputul lunii aprilie, ICCJ a desfiintat in intregime controlul judiciar, decizia fiind definitiva.Amintim si ca, pe 4 aprilie, a avut loc a treia runda de negocieri intre echipa Parlamentului European si reprezentantii Consiliului UE, pentru functia de procuror-sef european, care s-a incheiat fara niciun rezultat. Astfel, s-a ajuns la un blocaj, dupa cum a declarat Claude Moraes, presedintele Comisiei LIBE din Parlamentul European.Urmatoarea runda de negocieri, care urma sa aiba loc pe 10 aprilie, a fost anulata din motive de Brexit si nu se stie in acest moment daca va mai avea loc o runda de negocieri sau discutiile vor fi reluate in mandatul urmatorului Parlament European."Dupa cea de-a treia runda de negocieri cu delegatia Consiliului, regretam profund situatia actuala de blocaj, care impiedica cele doua institutii sa numeasca procurorul-sef al Parchetului European.Procurorul-sef va juca un rol cheie in punerea in practica a Parchetului European, institutie care va contribui la combaterea infractiunilor impotriva bugetului UE", a declarat Claude Moraes (S&D, Regatul Unit), presedinte al Comisiei pentru libertati civile, potrivit unui comunicat remisReprezentantii Parlamentului European au reafirmat sprijinul pentru Kovesi si au criticat Guvernul roman pentru "hartuire".