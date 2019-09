Reactii externe dupa victoria lui Kovesi: Felicitari pentru fosta sefa DNA, critici pentru guvernul roman care a "persecutat-o"

Manfred Weber, presedintele grupului PPE

The confirmation of Laura #Kovesi as #EPPO chief is a great success for @EPPGroup & the fight against corruption. After months of unacceptable attacks against her by the socialist government in Romania, the 🇪🇺 prosecutors office should get to work as soon as possible @c_kovesi - Manfred Weber (@ManfredWeber) September 19, 2019

eurodeputatul belgian Saskia Bricmont (Verzi/ALE)

Guy Verhofstadt (Renew Europe)

Congratulations to Laura Kovesi with her appointment as European Public Prosecutor!👏Not only the best person for the job but also an important signal to the Romanian gov't: you shouldn't have fired her. These kind of dubious decisions will backfire. #EPPO https://t.co/QrxPuZKwZn - Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 19, 2019

Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german

Roberta Metsola

Excellent news. Get #Kovesi confirmed as soon as possible and get #EPPO off the ground. https://t.co/mpRxVDPYqD - Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) September 19, 2019

Sophie in 't Veld

News buzzing in the corridors: the appointment of Laura Kovesi as European Public Prosecutor has been finally agreed. Excellent news!! 👏👍 #EPPO Congratulations @c_kovesi - Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) September 19, 2019

Astfel,, a subliniat intr-o postare pe Twitter faptul ca aceasta "confirmare a Laurei Codruta Kovesi ca sef al EPPO este un mare succes pentru grupul PPE& pentru lupta impotriva coruptiei. Dupa luni de atacuri inacceptabile la adresa ei venite din partea guvernului socialist al Romaniei, Parchetul European trebuie sa isi inceapa cat mai repede activitatea".De asemenea,, "raportor din umbra" pe acest dosar, a salutat rezultatul votului de azi."Rolul procurorului sef european este esential in lupta impotriva fraudelor si a coruptiei in UE, si va fi intarit prin integritatea, experienta si determinarea Laurei Codruta Kovesi. Kovesi a obtinut rezultate importante ca sef al DNA, in ciuda tentativelor guvernului socialist de a interveni in munca ei. Decizia de astazi este o revansa luata de Kovesi si loveste direct in fata guvernul roman care a revocat-o si a persecutat-o", a declarat aceasta.In plus, Saskia Bricmont a tinut sa sublinieze ca "de prea mult timp oligarhii, crima organizata si cei care comit fraude au abuzat de fondurile UE"."Parchetul European va ajuta la lupta impotriva infractiunilor care afecteaza bugetul UE si ne va asigura ca banii cetatenilor europeni vor ajunge acolo unde trebuie si nu in buzunarele catorva infractori., acela ca este gata sa isi apere asa cum trebuie bugetul", a adaugat eurodeputatul belgian.Si, unul dintre cei mai vocali aparatori ai statului de drept, a felicitat-o pe Kovesi si a transmis un mesaj de atentionare guvernului de la Bucuresti."Felicitari Laurei Kovesi pentru desemnarea sa ca procuror sef al Parchetului European. Nu doar ca este cea mai potrivita persoana pentru acest job, dar totodata acesta este si un semnal pentru guvernul roman: Nu trebuia sa o revocati! Deciziile dubioase, de acest fel, se intorc impotriva voastra", a scris eurodeputatul pe Twitter., a comentat alegerea Laura Kovesi."Vreau sa o felicit foarte tare pe dna Kovesi pentru alegerea sa, un succes clar. A fost o lupta lunga pentru a se ajunge acolo si nevoie de foarte multa convingere. Alegerea dnei Kovesi este o victorie pentru statul de drept in Europa. Regret ca guvernul roman, condus de Viorica Dancila, nu a dorit, in mod evident, sa sustina candidatul roman, din ratiuni eminamente politice ale partidului", a mai spus acesta.Alte reactii similare au venit tot din Parlamentul European., europarlamentar maltez, in vechea legislatura reprezentantul PPE in comisia LIBE, a transmis ca este o "veste excelenta"."Confirmati-o cat mai repede posibil pe #Kovesi si sa dam startul la #EPPO (Parchetul European - n.red.)", a scris Metsola pe Twitter.Eurodeputatul olandeza precizat, la randul sau, ca vestea este excelenta."In sfarsit s-a votat pentru Laura Kovesi in functia de procuror-sef european", a scris europarlamentarul ALDE pe Twitter.C.B.