Reactiile lui Dragnea si Tariceanu dupa victoria lui Kovesi de la Bruxelles: I don't speak english

"I don't speak english", a spus Liviu Dragnea in momentul in care a fost intrebat de un jurnalist strain despre votul din comisia LIBE pentru functia de procuror sef european.La randul sau, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca votul din Comisia LIBE reprezinta "o demonstratie perfecta cum intervine factorul politic in aceasta alegere", desi oficialii europeni au criticat interventia politicului in Justitie."Este o exemplificare perfecta care ne vine de la Parlamentul European, care e foarte generos, sa ne invete pe noi ca in Justitie nu trebuie sa intervina factorul politic si ne-a facut astazi o demonstratie perfecta cum intervine factorul politic in aceasta alegere. In rest, numai de bine", a spus Calin Popescu Tariceanu.Reactiile vin dupa ce Laura Codruta Kovesi a primit miercuri cele mai multe voturi in comisia LIBE, si anume, 26 . Francezul Jean-Francois Bohnert a primit 22 de voturi si un singur vot i-a revenit neamtului Andres Ritter. Kovesi a fost preferata si in Comisia CONT cu o zi inainte , o decizie finala urmand sa fie luata pentru functia de procuror sef european abia dupa negocieri cu Consiliul UE.