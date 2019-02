Reuters prezinta ciudatul caz al lui Kovesi: Sustinuta de Europa, atacata de PSD si anchetata in Romania

Ziare.

La cateva zile dupa ce s-a anuntat ca ea e favorita sa conduca nou-infiintatul Parchet European, Kovesi a fost informata de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie ca este suspecta intr-un dosar despre care nu au fost date alte detalii, scriu cei de la Reuters "Aceasta citatie este cea mai buna dovada ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este, de fapt, o arma politica", este citat in articol Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL."Comisia Europeana, Departamentul de Stat al SUA si mii de magistrati au avertizat ca aceasta sectie, precum si modificarile facute in ultimii doi ani de PSD in legislatia judiciara, afecteaza grav independenta Justitiei si statul de drept in Romania.Cu Kovesi la carma DNA, rata condamnarilor in dosarele de inalta coruptie a crescut mult. Succesele inregistrate de DNA au fost remarcate si de la Bruxelles, si laudate de societatea civila si investitorii straini, dar Kovesi a fost atacata continuu de social-democrati, care se afla la guvernare, pana cand ministrul Justitiei Tudorel Toader a fortat demiterea sa. Ea a atacat insa decizia la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.Procurorii anticoruptie au anchetat mii de functionari si politicieni din toate partidele, inclusiv parlamentari si ministri. Printre ei si seful PSD Liviu Dragnea, care are o condamnare definitiva pentru frauda electorala si inca o condamnare in prima instanta pentru abuz in serviciu", prezinta cei de la Reuters situatia.Ei scriu si despre reactia la cald pe care Kovesi a avut-o miercuri seara: "Cred ca aceasta citatie e un fel de razbunare pentru sesizarea pe care eu am facut-o la CEDO. In al doilea rand, e clar o incercare de a-mi opri candidatura la Parchetul UE".Kovesi are programat pe 26 februarie interviul in Comisia LIBE pentru sefia Parchetului European, institutie care va investiga fraudele cu fonduri europene.Jurnalistii de la Reuters nu uita sa aminteasca si ca ministrul roman al Justitiei a trimis o scrisoare in care sustine ca numirea lui Kovesi in aceasta functie ar fi o greseala. "In ciuda acestui gest, Kovesi se bucura de o larga sustinere la nivelul intregii Europe", se arata in articol.Reuters aminteste si ca Transparency International a clasat Romania printre cele mai corupte tari din UE, iar Bruxelles-ul a mentinut Romania sub Mecanismul de Cooperare si Verificare inca de la aderare, in 2007.