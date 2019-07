Sa-i uram noroc si succes Laurei Kovesi

Ziare.

com

Dupa dezgustatorul spectacol politicianist al jocurilor de culise soldate cu numirile in fruntea Comisiei Europene si a Parlamentului European ce mai lipsea? O noua decredibilizare a Parlamentului European, a democratiei si a valorilor europene, prin refuzul numirii Laurei Codruta Kovesi in functia de sefa a Parchetului European. Caci pentru ea au optat, in majoritatea lor, europarlamentarii. In speta majoritatea din doua comisii ale acestui nefericit si mult desconsiderat for legislativ.Se pot spune multe despre Emmanuel Macron. Presedintele Frantei e foarte criticabil. Daca ne mentinem insa in limitele bunului simt, nu i se poate reprosa prostia. Macron stie ca, impreuna cu Angela Merkel, a decredibilizat fatal Parlamentul European. Caci a dezavuat modelul candidatului de varf, zis in germana "Spitzenkandidat", spre a o extrage din melonul elitei politice de stanga vest-europene si din jobenul idiosincraziilor antisocialiste ale est-europenilor pe Ursula von der Leyen.Or, crestin-democrata confidenta si prietena a Angelei Merkel n-a ajuns in pozitia ei de candidata la sefia Comisiei Europene pe baza de competenta, ci determinata si conditionata de un algoritm.La Berlin si Paris se resimtea o mare nevoie de propulsare la butoanele UE a unui neamt, a unei femei, a unei crestin-democrate care sa nu iste furia populistilor din Italia, Ungaria, Cehia, Slovacia si Polonia, dar nici pe a progresistilor dezlantuiti din vestul dominat de elite socialiste, ecologiste si comuniste. Ursula von der Leyen a corespuns tuturor acestor criterii. Mai putin celui meritocratic. Si la fel de putin celui democratic.Cand mai-marii Europei au scos capul de sub tejghea si au iesit afara, prezentand la lumina zilei noua nomenclatura europeana , s-a vazut clar cine a ramas cu ochii in soare. Au sucombat principiile. S-a irosit echitatea. S-au ratacit meritocratia, credibilitatea parlamentarismulului si mult-clamatele valori democratice europene, in conditiile in care Franta si Germania sapa oricum, de zor, la temelia lor, sporind ingrijorator cenzura.In fine, s-au mai pierdut pe drum functiile inalte pentru central si est-europeni., s-a obturat interesul esential al europenilor: cel de a se vedea aparati de marea coruptie, de oligarhii si cleptocratii de felul celei romanesti.Intrucat e departe de a fi natang, presedintele Frantei a inteles ca n-are cum castiga prea mult exagerand in materie de amoralitate, de insistenta asupra privilegiilor Consiliului European in fata Parlamentului European si de trufas dispret fata de est-europeni.De bine de rau, in pofida demonizarii pesediste a Laurei Kovesi, intru blocarea accesului ei la functia de procuror sef al UE si in ciuda sicanarii ei de catre subalternii din justitie ai regimului Dragnea, Parlamentul European o examinase obiectiv. Si se pronuntase apoi in favoarea investirii ei in aceasta functie.In aceste conditii, a insista asupra francezului Bohnert ca procuror-sef, asa cum ar fi vrut, la insistentele PSD, o majoritate la mustata a Consiliului European, ar echivala cu un act de nebunie aproape furioasa.Nu e deci uimitor ca Dacian Ciolos a avut bunul simt si inspiratia de a "discuta cu presedintele Frantei", stapanul veritabil al grupului parlamentar european din care face parte USR-PLUS ("Innoim Europa"), spre a incerca sa schiteze macar o jumatate de pas in directia innoirii Europei.Primul, de altfel, al grupului sau omonim. Cei doi ar fi vorbit despre reluarea procedurii numirii sefului Parchetului European "pornind", potrivit lui Ciolos, "de la sprijinul pe care LCK l-a obtinut in Parlamentul European".Urmatorul pas, esential de altfel, ar fi, evident, propulsarea Laurei Kovesi in aceasta functie. Ajunsa, dupa izbavirea ei de ventrilocul care o tragea de sfori si plimbarea ei romantica pe malul marii, la sentimente mai bune, premierul Viorica Dancila si-a infuriat tovarasii de partid incarcerati, ca Dragnea si kremlinofilii sadea, gen Plesoianu. Caci n-a exclus sustinerea Codrutei Kovesi in functia de procuror-sef european. Ramane de vazut daca febletea ei, Orlando Teodorovici, nu-i va frana elanul patriotic, reformist.In ce-l priveste, Jean-Francois Bohnert n-ar urma sa ramana nici el cu buza umflata. Ar urma sa i se compenseze pierderea dandu-i-se sefia Parchetului National Financiar francez.I se poate deci ura noroc fostei sefe a DNA, cea mai aprig vituperata, defaimata, blestemata si osandita personalitate simbolizand independenta justitiei romanesti si eficienta luptei impotriva coruptiei pe care au incercat sa le demoleze dusmanii ei.Dupa numirea ei in functie, telespectorii televiziunilor arondate se vor freca la ochi si la urechi auzind cat de rapid si de radical se vor regrupa si repozitiona fostii detractori dragnioti ai Laurei Kovesi. Caci nimic nu functioneaza mai uns si persistent in politicianismul dambovitean si in agitpropul aferent decat ipocrizia, caciulirea in fata ascensiunii in cariera a vitejilor care n-au cedat intimidarilor, ca Laura Kovesi, si zelul "pupatului pietii Endependeti", ori de cate ori samavolnicia pierde.