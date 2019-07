Sefia Parchetului UE: Bohnert povesteste cum s-a simtit ignorat de presa, din cauza lui Kovesi. Ce crede despre fosta sefa a DNA

Ziare.

com

Jean-Francois Bohnert a evidentiat, in interviul acordat Politico.eu, importanta ca noul Oficiu al Parchetului European (EPPO) sa aplice reglementarile. "Trebuie sa recurgem de fiecare data la textul legii", a declarat Bohnert.Reglementarile arata ca Parchetul UE ii va "investiga, ii va inculpa si ii va deferi justitiei pe autorii infractiunilor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene", a subliniat procurorul francez.Intrebat daca se pune prea mult accent pe experienta Laurei Codruta Kovesi in combaterea coruptiei, desi aceasta reprezinta doar o mica parte a activitatii Parchetului UE, Bohnert a raspuns "da", potrivit Politico.eu. "Este principala experienta a Laurei Kovesi, pot intelege in totalitate acest lucru daca vine din partea ei", a precizat Bohnert, avertizand insa asupra riscului concentrarii pe un singur element al atributiilor noului procuror-sef al UE."Este ca si cum am folosi un binoclu, daca reglezi lentila nu se vede acelasi lucru. Poate ca nici in timpul discutiilor de la audierile in Parlamentul European, concentrarea prea mult doar pe coruptie nu a fost neaparat modul bun de a face acest lucru".Jean-Francois Bohnert a vorbit si despre faptul ca Laura Codruta Kovesi, foarte cunoscuta in Romania si in cercurile politice europene, a fost in centrul atentiei de la inceperea procedurilor pentru desemnarea procurorului-sef al UE. "In prima faza, desigur, acesta nu a fost un avantaj. M-am simtit putin lasat in spatele scenei, deoarece atentia principala era asupra domnisoarei Kovesi", a subliniat Bohnert, notand ca presa a aplicat un "tratament diferentiat".Anterior, Jean-Francois Bohnert, contracandidatul Laurei Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului european, a transmis ca nu s-a retras din cursa, in pofida faptului ca vineri, in Romania, informatia era ca Laura Codruta Kovesi a ramas singura in cursa. Un purtator de cuvant al misiunii diplomatice franceze a declarat ca "in momentul de fata, nu s-a schimbat nimic" in ceea ce priveste pozitia Frantei. Bonhert a declarat ca este "trist sa citeasca mesajele de pe Twitter care ii cer sa se retraga din cursa pentru Parchetul european", afirmand ca nu este ceva ce ia in considerare. Mai mult decat atat, acesta a declarat ca procurorii germani s-au oferit sa il sustina in cadrul unei conferinte recente. "Multi oameni ma sustin si stiu ca am experienta. Nu pot sa renunt pentru ca multi alti oameni nu ar intelege", a adaugat procurorul francez. Laura Codruta Kovesi a declarat, duminica, intr-un interviu acordat BBC referitor la candidatura sa la Parchetul european, ca Guvernul Romaniei nu a sustinut-o la Bruxelles, precizand insa ca acest lucru nu a contat in demersul sau pentru ca "nu a asteptat niciodata ajutorul lor". "Aceasta candidatura e foarte importanta, nu doar pentru mine la nivel personal, e importanta pentru colegii mei, pentru intreg sistemul judiciar si pentru tara mea pentru ca, in acest moment, independenta sistemului de justitie este atacata. Putem dovedi, eu si colegii mei, ca, prin aceasta candidatura, putem obtine ceva pentru tara noastra si putem face ceva pentru a ne continua munca", a spus Laura Codruta Kovesi.