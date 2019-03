Seful Comisiei LIBE insista sa fie liderul negociatorilor PE cu Consiliul pentru sefia Parchetului European

Grassle contraataca

Decizia se da astazi

Motivele lui Moraes

Situatia post-Brexit

Mesajul vine in contextul in care sefa Comisiei pentru Control Bugetar (CONT), Ingeborg Grassle (PPE), crestin-democrata din Germania, si-a anuntat intentia de a participa si ea la aceste negocieri, ca o echipa, din partea Parlamentului European.In scrisoarea trimisa pe 6 martie de Moraes, acesta arata ca autoritatea in cazul operationalizarii Parchetului European (EPPO) este in competenta clara a LIBE, potrivit procedurilor stabilite de Parlamentul European.Scrisoarea a mai fost trimisa Ceciliei Wikstrom, sefa Conferintei Presedintilor, si sefei Comisiei CONT, Ingeborg Grassle.Este pentru a doua oara cand Moraes i-a scris lui Tajani. In primul mesaj, el a cerut sa fie singurul reprezentant al Parlamentului European la negocierile cu Consiliul pentru importanta functie.Si sefa Comisiei CONT, Ingeborg Grassle, le-a transmis, tot pe 6 martie, un mesaj lui Tajani, Moraes si Wikstrom in care cere sa fie parte la aceste negocieri.Grassle le scrie despre "un conflict de competenta intre LIBE si CONT", in acest caz.", scrie Grassle., conchide Grassle.O decizie urmeaza sa fie luata astazi, cand se va intruni Conferinta presedintilor, care va stabili reprezentantii Parlamentului European la negocierile cu Consiliul UE. Conferinta presedintilor este compusa din liderii grupurilor europarlamentare plus presedintele PE, italianul Antonio Tajani. Trebuie spus ca liderii celor mai mari grupuri parlamentare sunt in general favorabili lui Kovesi: germanul Manfred Weber (PPE), germanul Udo Bullmann (S&D), britanicul Syed Kamall (ECR), belgianul Guy Verhofstadt (ALDE) si nemtoaica Ska Keller (Verzi).Pe de alta parte, Kovesi este citata astazi de procurorul Adina Florea pentru audieri la Sectia pentru investigarea magistratilor.Moraes arata ca participarea unui reprezentant CONT la aceasta procedura nu ar fi in concordanta cu politica UE in discutie, fiind vorba de cooperarea judiciara in materie penala. El explica si specificul Regulamentului de instituire a EPPO, care ar fi doar in competenta LIBE.Moraes face trimitere la mai multe regulamente si proceduri europene, care i-ar oferi reprezentantului Comisiei LIBE dreptul de a participa la aceste negocieri."In consecinta, Comitetul LIBE trebuie recunoscut ca un lider in cadrul negocierilor, in conformitate cu responsabilitatile respective ale celor doua comisii", cere Moraes.Moraes mai precizeaza ca audierile candidatilor au avut loc in cadrul comun al Comisiilor LIBE si CONT si au determinat voturi foarte asemanatoare in cele doua comisii.", scrie Moraes.Am luat act de propunerea doamnei Grassle a unei "echipe de negociere in care Comisia CONT sa fie reprezentata".", este ferm Moraes.Cu toate acestea, in spiritul bunavointei si al cooperarii dintre cele doua comisii, voi lua in considerare orice alte sugestii referitoare la componenta echipei de negociere, conchide Moraes.Moraes, ca britanic, urmeaza sa iasa din Parlamentul European, odata cu Brexit-ul.Ca politician laburist, nu are foarte mari perspective de cariera in Marea Britanie, iar dupa Brexit i-ar prinde bine, mai degraba, un job in Parlamentul European si ar avea nevoie de sustinerea pesedistilor in cadrul grupului S&D.