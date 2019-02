Siegfred Muresan: Dragnea, Dancila si Toader sunt izolati in Europa, nu pot intoarce victoria lui Kovesi (Video)

"26 la 22, ca la handbal"

Lipsa de credibilitate a PSD

De unde au venit voturile

Ziare.

com

Liberalul crede ca membrii Consiliului UE trebuie sa tina cont de aceste doua lucruri atunci cand o sa voteze pentru cine o sa fie la sefia Parchetului European. Declaratiile sunt facute imediat dupa votul din Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE)."Audierea care a avut loc ieri si cele doua voturi din PE, sunt de departe etapa cea mai importanta din tot procesul de selectie a procurorului sef european.In primul rand,de peste tot, sute de mii de oameni din Romania s-au uitat aseara la audiere. A fost o audiere transparenta.In al doilea rand,Chiar dumneavoastra ati putut fi de fata la numararea voturilor. Doamna Kovesi a castigat de doua ori, atat semifinala din Comisia pentru control bugetar (CONT), cat si azi din Comisia LIBE: 26 la 22, ca la handbal.Importanta acestor audieri, a acestor doua voturi, si a acestor doua victorii este mult mai mare decat acel mic vot intermediar la nivel tehnic, care a avut loc saptamana trecuta in Consiliu", explica Siegfried Muresan.Pe de alta parte, situatia in care se afla in acest moment PSD, la nivel european, ar putea fi in favoarea Laurei Codruta Kovesi."Sunt etape pe care doamna Kovesi le-a castigat. Va dati seama ca Tudorel Toader, Viorica Dancila, Liviu Dragnea, oameni politici izolati in Europa, cu zero credibilitate, nu vor mai putea intoarce aceasta victorie.Europarlamentarii PSD au facut tot ce au putut pentru a impedica aceasta victorie a candidatului roman si au esuat. Este foarte bine ca au esuat", declara Muresan.Potrivit acestuia, Guvernul Romaniei, condus de PSD si ALDE, a folosit toate mijloacele pe care le are la dispozitie pentru a afecta sansele candidatului roman: "Vestea buna este ca i-am invins".Muresan mai explica ca cele mai multe voturi pentru Kovesi au venit de la PPE - grupul din care face parte si PNL -, ALDE, verzi dar chiar si de la parlamentari din grupuri de extrema stanga."Au votat-o pe baza audierii de ieri. Aseara, la finalul audierii, chiar un comunist francez a spus doamnei Kovesi urmatorul lucru:Pesedistii nu au reusit sa convinga nici macar comunistii din Parlamentul European", conchide Muresan.