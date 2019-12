Solicitari in PE ca Parchetul condus de Kovesi sa primeasca mai multi bani: Mai bine aici decat sa-i alimentam pe oligarhi

Ziare.

Eurodeputatul Mikulas Peksa, din grupul Verzi/Alianta Libera Europeana, a spus in plenul PE ca scandalul din jurul premierului ceh Andrej Babis este o pata atat pentru reputatia UE, cat si a Cehiei, "dar evidentiaza in acelasi timp problema mai ampla a conflictelor de interese si a fondurilor UE in intreaga Uniune"."In mai multe state membre UE, oligarhi puternici achizitioneaza zone imense de teren in urma unor acorduri opace cu guvernele si beneficiaza direct de subventiile europene", a adaugat el."Trebuie sa ne asiguram ca oligarhii si politicienii nu pot abuza de banii contribuabililor pentru a acumula putere si avutie. Regulile UE trebuie ameliorate si trebuie introduse sanctiuni eficiente pentru a ne asigura ca conflictele de interese nu apar langa persoanele de decizie. UE are nevoie urgenta de un organism etic independent, o mai mare capacitate de auditare a utilizarii fondurilor si ca toate statele sa adere la EPPO (European Public Prosecutor's Office)", a subliniat el.O pozitie la fel de transanta a avut-o in cadrul dezbaterii si colega sa de grup Viola von Cramon-Taubadel, care a spus ca UE trebuie sa schimbe structural lucrurile pentru a nu-i mai alimenta pe oligarhi cu fonduri."Pentru ca Parchetul European sa fie functional are nevoie de un buget adecvat. Banii ar fi mai bine cheltuiti pentru lucrurile importante, decat pentru a-i alimenta pe oligarhi cu fonduri", a subliniat ea.Tot in cadrul aceleiasi dezbateri, eurodeputatii romani Ramona Strugariu (PLUS) si Tudor Ciuhodaru (PSD) au vorbit despre necesitatea infiintarii unei Agentii Europene de Integritate, pentru care ANI din Romania ar putea sa fie un exemplu de bune practici."Onorata Comisie, avem nevoie de o Agentie europeana de integritate pentru a depista aceste cazuri si a le preveni. (...) Solicit Comisiei instituirea acestei Agentii europene de integritate ca solutie pentru rezolvarea conflictului de interese", a spus Ciuhodaru.Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene (UE) care urmeaza sa fie infiintat in baza Tratatului de la Lisabona cu participarea a 22 din cele 28 de state membre ale UE, utilizand procedura "cooperarii consolidate". Acesta va avea sediul la Luxemburg, alaturi de Curtea de Justitie a UE si Curtea Europeana de Conturi (ECA).