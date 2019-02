Tradarea din Ministerul de Externe. MAE, impotriva unui cetatean roman

Ziare.

Miercuri dupa-amiaza, Antena3 lansa cu mare bucurie informatia ca Laura Codruta Kovesi ar fi pierdut votul in COREPER, parte a Consiliului UE, organism alcatuit din ambasadorii pe langa UE ai tarilor europene, in acest caz cei 22 care participa la Parchetul European (EPPO) . Votul, castigat de candidatul francez cu 50 de puncte, urmat de Laura Codruta Kovesi si candidatul german cu cate 29 de puncte, era prezentat ca decizia finala a COREPER.Din start, o mare manipulare.Mai mult, este. Ceea ce s-a intamplat miercuri in COREPER a fost definit de la Bruxelles drept, deci o exprimare informala a preferintelor tarilor.Asta inseamna ca fiecare candidat e sustinut automat, cutumiar, de tara al carei cetatean este, chiar daca, formal, nu ea l-a propus, candidatura fiind individuala, nu nationala.Pana acum nu s-a gasit o tara care sa se pozitioneze impotriva candidatului care are cetatenia sa, cu exceptia Poloniei in cazul Donald Tusk.Sustinerea propriului cetatean presupune si lobby, adica negocieri cu tarile care nu au cetateni in competitie, in schimbul altor voturi.Ce a facut ambasadorul Romaniei, adica reprezentantul Guvernului care o tine sus si tare cu elementul national, cu sustinerea romanismului, cu neamtul de la Cotroceni care joaca impotriva romanilor in relatiile externe?Eu nu o acuz pe dna Odobescu. Un ambasador cu mandat scris nu are spatiu de manevra. Cu exceptia demisiei de onoare, dar asa ceva nu prea exista in Romania, deci nu vad de ce as fi avut asteptari sa se manifeste la dna ambasador.Cu exceptia cazului Tusk, cum spuneam, este fara precedent ca o tara sa faca asa ceva cu un cetatean al sau. Diferenta este ca, spre deosebire de polonezi, care au actionat la vedere,Mai mult,Votul a fost fortat ca sa fie prezentat manipulatoriu. Scuza este ca sedinta COREPER a fost condusa de Finlanda. Aceasta nu putea supune insa nimic la vot fara acordul cel putin, daca nu la initiativa presedintiei ConsUE, spun specialistii in procedura europeana cu care am discutat.Este vorba despre cei care-si rupeau hainele de pe ei la Rezolutia privind statul de drept din Romania. Este vorba despre cei care fac demersuri in sprijinul romanilor care comit infractiuni in strainatate si ajung in puscarii acolo.Altfel, pe criterii niciodata formulate, vom avea cetateni romani de mai multe niveluri: cei care sunt sustinuti, cei care pot fi abandonati si cei care trebuie anihilati. Ceea ce e de neconceput.Asadar, la acest vot informal indicativ national, Franta a luptat pentru candidatul cetatean francez, Germania a sustinut, poate nu la fel de intens, dar a sustinut candidatul cetatean german, iar cetateanul roman a obtinut acelasi punctaj cu germanul fiind nu numai nesustinut, ci de-a dreptul sabotat de Romania. Las la aprecierea fiecaruia daca aceasta este o infrangere.Ca dovada, grupul popular, cel mai mare din PE, condus de germanul care se profileaza viitor presedinte al CE, a anuntat explicit sustinerea pentru LCK, nu pentru candidatul german.Frans Timmermans, candidatul socialistilor pentru sefia viitoarei CE, mai nou anchetat de Adina Florea la Bucuresti, o sustine pe LCK. Intr-acolo se duce si sustinerea liderului ALDE european.In Parlamentul European, sabotajul Romaniei lui Dragnea impotriva unui cetatean roman are sanse cu mult mai mici sa produca efecte. Iar dupa audierea din Comisia LIBE, in functie de ea, este posibil, chiar probabil un nou vot indicativ COREPER, inainte de o eventuala decizie finala sau o negociere cu PE.Laura Codruta Kovesi poate castiga sau nu pozitia de procuror european si daca o va face va fi si o victorie a Romaniei, prima mare functie obtinuta de un roman in UE.