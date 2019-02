Tragica victorie a Codrutei Kovesi. Povestea ei, povestea noastra

Aceasta este drama din spatele uluitoarei victorii din PE a Laurei Codruta Kovesi. O drama in care insa nu mai e singura.

Umilita, revocata, calomniata, lovita, tradata de multi, Laura Codruta Kovesi a plecat pe cont propriu la drumul pentru aceasta functie europeana, bazandu-se pe ceea ce stie si ceea ce este. Pe cont propriu a ajuns sa incheie pe primul loc etapa tehnica, incluzand interviul in fata comisiei de experti.Din acel moment, insa, impotriva ei s-a dezlantuit un iad de hartuire, incepand cu acuzatii halucinante si ajungand pana la punerea sub acuzare ca ar fi luat mita extradarea unui condamnat definitiv dat in urmarire internationala.Statul roman, in frunte cu Guvernul Romaniei, Ministerul de Externe si ministrul Justitiei, s-a dat la propriu de ceasul mortii sa ii distruga sansele. Tudorel Toader, care a plecat pana in Malaysia (in doi, cu dna Safta) pentru a negocia soarta unui roman traficant de droguri, a facut tot ce i-a stat in putinta sa faca praf un cetatean roman aflat pe prima pozitie intr-o competitie de valoare.Ministerul de Externe, care a dat afara un diplomat valoros pentru ca nu a fost suficient de iute in a avea grija de un roman aflat in puscarie in Polonia, a pus un alt diplomat roman sa comploteze cat a putut impotriva unui cetatean roman intr-o lupta europeana.De ce atata disperare? Pe de-o parte din ura. Dar si pentru ca votul pentru dna Kovesi ar fi validat si a validat lupta anticoruptie din Romania, ar fi invalidat si a invalidat toate ineptiile cu abuzurile, victimizarile, protocoalele etc. Votul a aratat cat valoreaza minciunile pesediste in lumea civilizata.Daca nu se straduiau atat de tare pesedistii sa schimbe regulile ca sa le faca cat mai defavorabile dnei Kovesi, infrangerea lor nu ar fi fost atat de teribila. "Kovesi a convins. Singura, impotriva Guvernului din propria sa tara", sintetizeaza publicatia La Libre Belgique. caruia LCK i-a si dedicat acest vot . Un corp de magistrati umilit, calcat in picioare, amenintat in toate felurile, sufocat cu legi stupide si adus in situatia disperata de a iesi sa protesteze pe scarile instantelor., dictatura mediocritatii si a hotiei, din tara unde premier a ajuns o persoana agramata si cu prestatie de analfabet functional, si sa se duca unde vad cu ochii.Acolo unde ajung sunt respectati si apreciati dupa valoarea lor,LCK a invins in Parlamentul European si e destul de probabil sa castige si in Consiliul European. E greu de crezut ca in Consiliul UE va fi incalcata si decizia expertilor din faza tehnica si decizia PE.Dar noi?