Ultima suta de metri pentru numirea lui Kovesi la Parchetul European: Consiliul UE si Parlamentul European o vor desemna, marti, candidat comun

Prima dintre acestea va avea loc marti, la Bruxelles, asa cum au anuntat surse europene consultate deimediat dupa votul din 19 septembrie, unde echipa de negociere a Consiliului UE va instiinta echipa de negociere a Parlamentului European asupra noului vot din COREPER. Intalnirea dintre echipele de negociatori va avea loc, cel mai probabil seara, in jur de ora 19:00.In principiu, ultima etapa a negocierii va insemna desemnarea oficiala a fostei sefe a DNA drept candidat pentru functia de procuror-sef european.Urmeaza, apoi, pentru ca procedura de numire sa se incheie, un vot in plenul Parlamentului European.In 19 septembrie, blocajul din Consiliul UE in privinta candidatului pe care il sustine pentru sefia Parchetului European a fost solutionat, printr-un nou vot dat de ambasadorii statelor la UE in COREPER: Laura Codruta Kovesi a fost votata cu o majoritate covarsitoare , 17 voturi din 22.Nu stim cu certitudine cum a votat ambasadorul Romaniei, Luminita Odobescu, dar surse europene si politice coroborate arata ca aceasta ar fi votat contra solicitarii premierului Dancila, adica pro-Kovesi. Totusi, votul a fost unul secret.Imediat dupa vot, surse politice au explicat pentruca presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu Luminita Odobescu, in care i-a cerut sa voteze proKovesi, informatie confirmata ulterior chiar de presedinte.