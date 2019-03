Corriere della Sera scrie despre "lobbyului agresiv anti-Kovesi": Ministrii si eurodeputatii sa faca ce trebuie, s-o numeasca procuror-sef al UE!

Ziare.

com

Luni, italienii de la Corriere della Sera publica un text in care spun ca daca nu Kovesi va obtine functia va insemna ca Europa a capitulat in fata lobby-ului agresiv al Guvernului roman."Uniunea Europeana se afla in pragul unei mici revolutii. In saptamanile urmatoare, Consiliul UE si Parlamentul European vor ajunge la o concluzie in numirea procurorului-sef european, care din 2020 va conduce investigatiile de frauda cu TVA si fonduri europene, printre altele.Pentru prima data, o autoritate unica va avea puterea sa investigheze astfel de infractiuni in cele 22 de state membre care au aderat la initiativa. Insa revolutia ar fi de doua ori mai insemnata daca ministrii si eurodeputatii ar face ceea ce trebuie si ar numi-o pe Laura Codruta Kovesi, fostul procuror anticoruptie din Romania, in aceasta functie", se arata in materialul de opinie semnat de Paolo Valentino Autorul aminteste ca fosta sefa a DNA a fost catalogata drept cea mai potrivita pentru functie de catre o comisie de experti in drept, care a analizat candidatii dupa criterii foarte stricte."In tara sa, Kovesi e o legenda. La 33 de ani a devenit procuror general si apoi a condus lupta anticoruptie fara a tine cont de nume, ducand la inculparea si condamnarea la inchisoare a sute de politicieni, inclusiv un fost premier.Venerata de opinia publica, Kovesi e urata de o mare parte dintre politicieni. Astfel, principalul obstacol in calea numirii sale ca procuror-sef european e chiar opozitia propriului Guvern, care se foloseste de faptul ca se afla la presedintia UE pentru a impiedica alegerea ei pentru functie.Cel mai mare contestatar al lui Kovesi e liderul PSD, Liviu Dragnea, care anul trecut a reusit sa o demita de la sefia DNA", continua textul din Corriere della Sera.Autorul aminteste ca Dragnea a fost fortat sa demisioneze din toate functiile detinute in Guvern dupa ce a fost condamnat definitiv pentru frauda electorala si ca inca este judecat, printre altele, pentru frauda cu fonduri europene."Lobby-ul romanesc anti-Kovesi a fost dezlantuit. Autoritatile chiar au incercat sa o defaimeze printr-o ancheta, unde Kovesi e investigata pentru abuz. Vestea buna e ca doua comisii din Parlamentul European au votat pentru nominalizarea sa. Vestea proasta e ca, in cadrul unui vot secret, ambasadorii statelor membre au votat in mod surprinzator pentru candidatul francez Jean Francois Bohnert, un semn ca presiunea romanilor a functionat", mai scrie Paolo Valentino."Nu ca francezul nu s-ar ridica la inaltimea functiei, insa in prezenta unei opozitii atat de deschise si agresive a guvernului roman, sa nu o nominalizezi pe Kovesi ar fi echivalent cu o capitulare", conchide autorul.