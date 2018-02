Kovesi: Inculpatului Vlad Cosma, martor protejat, i s-a ridicat protectia pentru ca si-a devoalat singur faptele

Ziare.

com

"De foarte multe ori, din proprie intiativa s-a prezentat la DNA si a formulat denunturi cu privire la fapte de coruptie. Dupa pronuntarea acestei sentinte de condamnare, acesti inculpati au inceput diverse demersuri pentru a obtine de la procurori un act care sa ii ajute sa obtina o pedeapsa mai mica.Vineri, persoane din anturajul lor s-au prezentat la DNA Ploiesti si au incercat sa intimideze procurorii prin amenintarea cu publicarea unor inregistrari denaturate. Ei nu au cedat pentru ca stiau ca au respectat legea. Persoana care s-a prezentat la DNA Ploiesti a facut mai multe afirmatii. Exemplu: "Duminica se iese pe TV. Vor sa iasa pe tv sa distruga pe toata lumea. Nu e doar un scandalut, e ditamai regia facuta"", a declarat sefa DNA.Laura Codruta Kovesi a precizat ca procurorilor li s-a cerut "sa pice la pace" dar nu s-au temut pentru ca stiau ca au respectat legea. Kovesi a mai explicat ca"Duminica seara au aparut imagini si au aparut exact acele situatii descrise vineri de aceste persoane. Procurorii si politistii de la Ploiesti nu s-au temut pentru ca stiau ca au respectat legea. Inculpatii au trecut la aplicarea planului si au devoalat propriile lor fapte de santaj.Acesta e unul dintre motivele pentru carel inculpatului Cosma Vlad, martor protejat intr-un dosar, i s-a ridicat protectia. Pentru ca si-a devoalat singur marturia", a mai spus Kovesi.Procurorul sef al DNA nu a spus insa daca mai exista si alte dosare in care Vlad Cosma are identitate protejata."Cosma a facut mai multe denunturi din motive evidente, va confirm doar ca a venit din proprie initiativa. Nu pot sa va confirm in cate dosare a primit identitate protejata, dar vreau sa spun cetatenilor ca la unele intrebari nu pot sa raspund ca sunt fapte ce tin de ancheta si nu le pot spune public.Revenind, intr-un dosar, cel care a fost discutat in ultimele zile, Cosma a avut identitate protejata. Potrivit legii se face asta cand exista indicii ca pot exista repercusiuni asupra martorilor si el primeste un alt nume, care e consemnat prin ordonanta. Deci este o procedura ce se foloseste peste tot in lume, nu e o chestiune inedita. Ridicarea protectiei poate avea loc cand masurile au disparut sau nu mai sunt actuale", a subliniat Kovesi.Procurorul-sef al DNA Laura Codruta Kovesi a sustinut, miercuri seara, o conferinta de presa, in contextul in care institutia pe care o conduce a fost tinta multor atacuri politice in ultimele zile.Este pentru prima oara de cand a venit la sefia DNA cand Kovesi sustine o conferinta de presa la sediul institutiei.Miercuri este deja a 4-a zi consecutiva in care Kovesi si DNA au fost in centrul multor declaratii venite de la politicieni, dupa ce procurorul suspendat din DNA Mihaiela Iorga Morar si fostul deputat PSD Vlad Cosma au facut mai multe acuzatii duminica seara, in direct la Antena3. Celor doi li s-a alaturat la acelasi post de televiziune si fostul deputat Sebastian Ghita, care a fugit din tara dupa ce a fost anchetat in mai multe dosare instrumentate de DNA.Pe langa acuzatii, Cosma a furnizat Antenei3 si niste inregistrari audio si video din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar vizandu-i pe Sebastian Ghita si Victor Ponta. In inregistrarile lui Cosma unele voci le sunt atribuite procuroruului-sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostului procuror Mircea Negulescu.DNA a reactionat public si a aratat ca Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta, a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal ce e in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.Procurorul-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, a spus ca e posibil ca vocea din inregistrare sa fie a lui, insa inregistrarile sunt trunchiate, asa ca se vor face expertize tehnice Scandalul creat astfel a dus la multe iesiri publice ale politicienilor care cer de mult timp inlocuirea lui Kovesi de la sefia DNA. Ba chiar s-a ajuns la situatia in care premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Justitiei Tudorel Toader sa isi intrerupa vizita oficiala in Japonia si sa vina la sedinta de guvern de joi ca sa intervina in scandalul creat.