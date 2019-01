Laura Codruta Kovesi candideaza pentru functia de procuror-sef european UPDATE

UPDATE 18:30

- Un purtator de cuvant al CE a precizat, la solicitarea, ca procedura este in derulare, iar Comisia Europeana nu este implicata in luarea respectivei decizii. Ea va fi luata de o comisie independenta de selectie, care va evalua candidatii pentru postul de viitor procuror-sef european si va trimiteCandidaturile pentru aceasta functie au putut fi depuse pana pe 14 decembrie, iar candidatii urmeaza sa fie fi intervievati de un juriu de selectie, numit de catre Consiliul European pe baza unei propuneri a Comisiei.Acest juriu este format din 12 persoane din randul fostilor membri ai Curtii de Justitie si ai Curtii de Conturi, din randul fostilor membri nationali ai Eurojust, al membrilor instantelor nationale supreme, din randul procurorilor de inalt nivel sau al juristilor ale caror competente sunt recunoscute.Acest juriu de selectie va intocmi o lista restransa de candidati calificati si o va transmite Consiliului si Parlamentului European.Potrivit Regulamentului Consiliului, numirea procurorilor-sefi europeni este facuta de comun acord de Parlamentul European si Consiliu. Procurorul-sef european are un mandat de 7 ani, care nu poate fi reinnoit.Parchetul European va fi responsabil cu anchetarea, urmarirea penala si aducerea in fata justitiei a autorilor infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, dar si in cazurile transfrontaliere de coruptie, spalarea banilor sau frauda fiscala, in care prejudiciile sunt de peste 10 milioane de euro.In conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de catre procurorii europeni delegati (PED) situati in fiecare stat membru.In mai 2018, CE a propus noi reguli pentru ca Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) sa devina un partener apropiat al procurorului european.Candidatul ideal pentru functia de procuror european ar trebui:- Sa aiba cel putin 15 ani de experienta profesionala in calitate de membru activ al parchetului sau al magistraturii;- Sa aiba cel putin cinci ani de experienta si rezultate bune demonstrate, obtinute intr-o functie de conducere de nivel superior in cadrul unui parchet sau al unei autoritati judiciare;- Sa aiba cel putin cinci ani de experienta in calitate de procuror responsabil cu desfasurarea investigatiilor si a urmaririlor penale in materie de infractiuni financiare. Un bilant pozitiv in ceea ce priveste urmarirea penala a infractiunilor impotriva intereselor financiare ale UE sau a infractiunilor transfrontaliere majore ar reprezenta un avantaj suplimentar;- Sa aiba realizari deosebite in calitate de lider, manager si comunicator, atat la nivel strategic, cat si la nivelul gestionarii interne;- Sa fie un profesionist remarcabil si dinamic, cu un foarte bun discernamant si cu capacitati conceptuale deosebite, cu capacitatea de a elabora, de a comunica si de a pune in aplicare o viziune strategica clara pentru indeplinirea obiectivelor EPPO;- Sa aiba excelente aptitudini interpersonale, de luare a deciziilor, de comunicare si de negociere, precum si capacitatea de a stabili relatii profesionale bazate pe incredere cu toate partile interesate;- Sa aiba capacitatea de a lucra intr-un mediu multicultural complex si de a motiva si dezvolta echipe care sa isi atinga potentialul maxim;- Sa demonstreze intelegerea principiilor independentei si protejarii drepturilor fundamentale, necesare in desfasurarea functiei de investigare/urmarire penala din cadrul EPPO, precum si adeziunea la aceste principii;- Sa aiba standarde inalte de etica si integritate personala;- Sa aiba un nivel excelent de cunoastere a cadrului institutional si juridic al Uniunii.Parchetul European va fi construit pe doua niveluri: unul central si unul national. Nivelul central va consta din procurorul-sef european, un procuror european pentru fiecare stat membru participant, din care doi vor fi adjuncti ai procurorului-sef european, directorul administrativ si personal tehnic si de investigatie.Nivelul descentralizat va consta din procurori europeni delegati care se vor afla in statele membre. Investigatiile si urmaririle penale efectuate la nivel national vor fi supravegheate de la nivel central.Pe de alta parte, propunerile Romaniei pentru functiile de procuror european care urmeaza sa se ocupe la nivel national ar urma sa fie facute de ministrul Justitiei, potrivit unui proiect legislativ, pus in luna martie pe site-ul Ministerului Justitiei.Potrivit proiectului initiat de Tudorel Toader, interviurile pentru aceasta functie vor fi realizate de o comisie prezidata de ministrul Justitiei.Nicio o alta institutie din Romania nu va avea vreun rol in cadrul acestei desemnari pentru functia europeana.Parchetul General si CSM vor avea doar cate un reprezentant in comisia de interviu. Aceasta comisie va fi condusa de ministrul Justitiei, iar din ea urmeaza sa faca parte si alti doi membri desemnati de acesta.