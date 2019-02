Lazar a respins cererea lui Kovesi de recuzare a sefului Sectiei de investigare a magistratilor

Ziare.

com

Motivul: Codul de Procedura Penala a prevazut expres ca este inadmisibila recuzarea procurorului chemat sa decida asupra recuzarii."Cererea de recuzare se formuleaza doar impotriva persoanei din cadrul organului de cercetare penala, a procurorului sau a judecatorului care efectueaza activitati judiciare in cauza. Este inadmisibila recuzarea judecatorului sau a procurorului chemat sa decida asupra recuzarii", este prevederea din CPP la care face trimitere Lazar in decizia sa.Laura Codruta Kovesi a anuntat, vineri, ca a depus doua cereri de recuzare in dosarul sau: una pentru procurorul de caz, Adina Florea, si alta pentru Gheorghe Stan, seful Sectiei de anchetare a magistratilor.Gheorghe Stan a respins inca de vineri cererea de recuzare a Adinei Florea.Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata vineri la Sectia privind infractiunile in justitie in urma plangerii depuse de Sebastian Ghita, ea avand calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.