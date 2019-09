PE a decis echipa de negociatori pentru pozitia de procuror-sef european: "Au mandat clar - Laura Codruta Kovesi"

Interviu

"Tocmai s-a decis echipa de negociatori ai Parlamentului European pentru pozitia de procuror-sef european. Acestia sunt: Monika Hohlmeier, presedinta Comisiei de control bugetar (CONT), PPE, Germania, Juan Fernando Lopez Aguilar, presedintele Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), S&D, Spania si Maite Pagazaurtundua, vicepresedintele Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE), Renew, Spania. Acestia vor negocia in numele Parlamentului European cu reprezentantii Consiliului", a scris, joi, pe Facebook, eurodeputatul Siegfried Muresan.Potrivit acestuia, "mandatul este simplu si clar"."Laura Codruta Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru functia de procuror-sef european. Este singurul candidat al Parlamentului si este singura persoana pe care Parlamentului European o va accepta in pozitia de procuror-sef european", a mai scris Muresan.Negcierile s-au oprit inaintea alagerilor pentru Parlamentul European, fara ca echipele de negociatori anterioare sa ajunga la un rezultat.Parlamentul European sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi, in timp ce Consiliul sustine candidatura procurorului francez Jean-Francois Bohnert. Acesta a fost insa deja propus oficial pentru o functie in tara sa de origine, iar presedintele Emmanuel Macron i-a promis pe 19 iulie lui Klaus Iohannis, intr-o convorbire telefonica, ca va retrage candidatura lui Jean-Francois Bohnert de la conducerea Parchetului European si o va sustine pe Laura Codruta Kovesi pentru aceasta functie.