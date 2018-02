Abisul lui Tudorel Toader. Devoalarea planului de anihilare a presedintelui

tabara penala si-a pregatit deja continuarea.

"dreptul Presedintelui Romaniei de a refuza numirea in functie a judecatorilor si procurorilor propusi de Consiliul Superior al Magistraturii si de a face numirile in cele mai inalte functii din Ministerul Public la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii este constitutional. Daca Presedintele Romaniei nu ar avea nici un drept de examinare si de apreciere asupra propunerilor facute de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea judecatorilor si procurorilor sau in anumite functii de conducere ori daca nu ar putea refuza numirea nici motivat si nici macar o singura data, atributiile Presedintelui Romaniei, prevazute de art.94 lit.c) coroborat cu art.125 alin. (l) din Constitutie, ar fi golite de continut si importanta

Cu calm si precizie matematica, cu cifrele si faptele intr-o mana si articolele de lege in cealalta,Din start, unul dintre cele mai importante aspecte mi se pare faptul caApostolul prezumtiei de nevinovatie si al dreptului la aparare, a caror nerespectare i-o reproseaza dnei Kovesi, i-a incalcat procurorului sef DNA cel mai elementar drept, de a isi spune propria versiune inainte de a fi pusa la zid. Asa ar trebui sa faca si procurorii cu inculpatii?Asta arata ca ministrul Toader nu a avut nicio clipa intentia de a face o evaluare corecta, obiectiva, solida, ci a executat un ordin politic, cu dispret total fata de adevar, fata de principiile de drept, fata de regulile minime ale unui demers echitabil.Iar faptul ca nu s-a priceput e o alta imensa problema. Am descoperit cu stupoare caconform deciziei CSM si invoca acest calcul corect drept mistificare a cifrelor. Invoca acuzator condamnarile la CEDO din cauza dnei Kovesi, fara sa stie caDaca voia sa afle vinovatii pentru sumele platite de Romania, dl Toader nu avea decat sa se duca la Parlament sau Guvern.Dl Toader habar nu are capentru neprezentarea la comisia de ancheta a alegerilor din 2009. Dl Toadercare certifica manipularea inregistrarii. Dl ToaderProfesorul Toader nu stie casi potrivit tuturor studiilor si documentelor internationale existenta achitarilor dovedeste ca sistemul judiciar e sanatos, ca procesele conteaza, ca judecatorii nu se tem de procurori. Iar rata achitarilor in dosarele DNA este la jumatate fata de rata achitarilor in UE.Dl Toadercat timp considera ca procurorul sef DNA nu are dreptul la exprimarea si argumentarea propriilor opinii juridice.Si dl Toader. Asta inseamna sa transformi noaptea in zi si invers.Nu am sa reiau in detaliu expunderea dnei Kovesi, ea poate fi consultata pe site-ul DNA., care a folosit in sedinta CSM exclusiv argumente emotionale imprumutate din studiourile de televiziune. A manipulat grosier invocand cazuri pentru care nu a putut prezenta nicio dovada, a emis exclusiv verdicte emotionale fara a putea defini insa culpa sefei DNA.A ajuns pana la aberatia de a-i reprosa dnei Kovesi ca 7.000 de magistrati din Romania rezolva cazurile mai incet decat magistratii din Japonia si Malaezia. Pai, pentru asta la zid trebuie pus ministrul Justitiei, care nu asigura acestor 7.000 de magistrati, pe care pare sa-i dispretuiasca, aceeasi logistica pe care o au magistratii in Japonia. Sau asta nu se pune?Au fost fata in fata magistratul care lucreaza cu fapte, cifre si texte de lege, care fundamenteaza si probeaza cu politrucul care spune povesti, cu mai mult sau mai putin talent. Smecher nevoie mare, vrand sa sugereze conspiratia, dl Toader a spus din timpul dezbaterilor ca anticipeaza rezultatul votului. Avea si de ce. S-a vazut si din avion ca nicio acuzatie adusa dnei Kovesi nu sta in picioare.Si, emblematic pentru intreaga situatie, la final, dl Toader s-a prelins pe langa jurnalisti in timp ce seful sectiei de procurori a CSM anunta verdictul care il demoleaza.Acum, desigur, mingea este la Klaus Iohannis , care primeste si ultimele argumente forte pentru a refuza revocarea si nici nu cred ca poate proceda altfel fara a-si incheia mandatul in secunda imediat urmatoare. Si este chiar mai mult decat atat, pentru ca, se pare,Exact la cateva ore dupa sedinta CSM, CCR a anuntat motivarea in cazul Legii 303/2004, una care amputeaza masiv atributiile presedintelui ( Decizia 45/2018, paragrafele 157-165 ). Acesta, care revine exclusiv CSM.Iar in cazul procurorilor sefi,In conditiile in care avizul CSM ramane consultativ (cu o complicitate inexplicabila a PNL , care nu a atacat si aceasta prevedere),. De facto, presedintele este scos si din procedura procurorilor, cu mana CCR, dupa ce MCV cerea expres ca nicio modificare in privinta acestor proceduri sa nu fie facuta fara avizul Comisiei de la Venetia.Decizia CCR in aceasta privinta a fost luata cucare a aratat ca aceasta restrangere este de fapt o golire de continut a atributiilor Presedintelui statului. Si nu pentru ca o spune dna Stanciu, ci pentru ca o spune chiar CCR in Decizia nr.375 din 6 iulie 2005:".Aceasta decizie impotriva propriei practici a CCR poate deschide drumul atacarii la CCR a respingerii revocarii dnei Kovesi. Desi, legal vorbind, procedura de revocare fiind declansata pe legea actuala, numai aceasta ii este aplicabila pana la sfarsit. Si legea actuala a fost declarata constitutionala din 2005, dupa cum am vazut. In plus, este o mare diferenta intre numire si revocare, doua proceduri in oglinda, dar nu identice.Iar dupa avizul negativ al CSM si demolarea la virgula a argumentelor lui Tudorel Toader, acest atac devine imposibil de justificat mai ales in plan extern. Daca avizul CCR nu conteaza, asa consultativ cum este, de ce mai exista? Insasi existenta lui, deci reglementarea obligatiei presedintelui de a cere opinia specializata si institutionala a magistratilor, este dovada ca presedintele are drept de decizie. Daca nu ar fi nimic de decis, de ce ar fi nevoie de consultare?Este cu atat mai important ca acest moment sinistru sa fie amanat pana la o eventuala revenire la corectitudinea constitutionala complet abandonatata de CCR.