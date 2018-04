Augustin Zegrean: Nici ministrul Justitiei, nici CCR nu il poate obliga pe Iohannis sa o demita pe Kovesi

Ziare.

com

In primul rand, o explicatie procedurala: Ministrul Justitiei nu poate sesiza CCR, numai guvernul poate, a explicat pentru, fost judecator al CCR.In opinia fostului judecator al Curtii, nu exista niciun motiv pentru a-i imputa presedintelui ca si-a incalcat sau excedat atributiile constitutionale."In mare, exista conflict cand o institutie, o autoritate refuza sa indeplineasca o atributie pe care o are, care e prevazuta in lege sau incalca atributiile altei autoritati, deci indeplineste o atributie care nu ii aprtine. Or aici nu poate fi vorba de neindeplinirea unei atributii prevazute de lege. El poate sa faca asta, dar nu e obligat sa o faca. Presedintele nu e obligat sa isi indeplineasca atributiile intr-un anumit fel, cum cere cineva.Procedura este asta: ministrul Justitiei propune, CSM analizeaza, presedintele decide".CSM se ocupa, el face, el desface in justitie, este garantul independentei justitiei. El, nu ministrul Justitiei, ca asa i-ar numi ministrul Justitiei pe toti. A fost si vremea aceea, cand numea ministerul, nu cred ca vrea cineva sa se intoarca acolo", a explicat fostul judecator CCR."Miza e scandalul, galagia care se face, sa se faca galagie. Cui ii pasa de institutii? Daca le-ar pasa, nu ar porni la drumuri dintre acestea, care nu duc nicaieri", a raspuns Zegrean."Nu-l poate obliga nici Curtea sa o demita, pentru ca CCR poate sa stabileasca doar daca este sau nu este conflict, dar ea nu da solutii. CCR spune spune "in situatia asta, ne aflam in prezenta unui conflict si partile aflate in conflict trebuie sa remedieze situatia, sa iasa din conflict".Asta nu inseamna ca il vor obliga pe presedinte sa o demita sau ca, daca vor spune ca presedintele are dreptate, trebuie sa plece ministrul. Asta nu va spune Curtea niciodata, decat daca isi pierde bunul-simt. Nici nu va spune ca trebuie suspendat presedintele, pentru ca nu a vrut sa o revoce la propunerea ministrului, pentru ca este si CSM in acest joc. CSM a spus ca nu. Aici, presedintele putea sa dea o solutie de-a lui Solomon: si tu ai dreptate, si tu ai dreptate.", a adaugat Augustin Zegrean.Aceasta are incredere in membrii Curtii Constitutionale: "Daca va fi sesizata, eu am incredere in aceasta institutie".In ceea ce priveste o eventuala suspendare a presedintelui, Augustin Zegrean nu crede ca se va ajunge acolo, dar daca, totusi, va fi asa, atunci Klaus Iohannis nu e in cea mai buna situatie."PSD poate sa demareze suspendarea. Si in celelalte doua dati, cand presedintele a fost suspendat, Curtea a spus ca nu sunt motive, si in 2007, si in 2012. Si totusi, l-au suspendat. Cine ii poate opri? Dar eu l-am auzit azi pe domnul Dragnea ca nu vor merge la suspendare.Asta inseamna 12,5% - 12,6%".Problema revocarii s-a revocat in seara asta. Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala , pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Tudorel Toader a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA. Ministrul Justitiei a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA.