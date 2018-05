CCR dezbate joi sesizarea Guvernului cu privire la refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi

Ziare.

CCR a primit sesizarea din partea Executivului pe acest subiect pe 23 aprilie, dupa ce seful statului a refuzat sa dea curs cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi , anuntand ca motivele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu au fost de natura sa il convinga.Imediat, ministrul Justitiei a anuntat ca va fi sesizata Curtea Constitutionala Tudorel Toader a declarat, sambata, la Sinaia, ca va merge personal la Curtea Constitutionala pentru a sustine punctul de vedere al Guvernului, in cazul refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Da, voi merge personal. Am vorbit cu doamna premier si sigur m-a solicitat ca eu sa sustin cele statuate, cele stabilite in sesizare", a spus Toader.Intrebat care este argumentul forte pe care il va invoca, ministrul Justitiei a raspuns: "neconstitutionalitatea comportamentului si crearea unui blocaj institutional intre presedintele Romaniei, pe de o parte, ministrul Justitiei, parte a Guvernului, in acelasi timp".Pe 22 februarie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA , retinand in sarcina acesteia 20 de "acte si fapte de netolerat". Printre acestea, Toader a mentionat ancheta in cazul OUG 13, refuzul de a se prezenta la audierile din Parlament, falsurile din dosare, lipsa unei reactii adecvate in cazul presupuselor abuzuri de la DNA Ploiesti, precum si afectarea imaginii Romaniei prin dezinformarea forurilor europene.Timp de 80 de minute, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, in sinteza, raportul de 36 de pagini privind activitatea manageriala la nivelul conducerii DNA, retinand in sarcina Laurei Codruta Kovesi 20 de "acte si fapte de netolerat", pentru care a cerut revocarea.