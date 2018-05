CCR ii spune lui Iohannis ce sa faca: Presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare a lui Kovesi

Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi

Un preview de motivare

Cine decide revocarea lui Kovesi

Presedintele Romaniei, in temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constitutie, nu are o putere discretionara proprie in cadrul procedurii de revocare,

prerogativa presedintelui Romaniei de a revoca procurorul din functia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate si legalitate a procedurii.

CCR a decis ca exista conflict institutional

"Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA ", transmite CCR."Curtea, cu majoritate de voturi, a statuat:1. Constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei, generat de refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi 2.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, presedintelui Romaniei, prim-ministrului Guvernului Romaniei si ministrului Justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", transmite CCR.Odata cu directivele pentru Klaus Iohannis, CCR a publicat miercuri si un soi de mini-motivare a deciziei luate in sedinta de azi.Curtea a constatat ca premierul este titular al dreptului de a sesiza CCR cu solutionarea unui conflict juridic de natura constitutionala.Cu privire la calitatea ministrului Justitiei de parte in cadrul conflictului juridic de natura constitutionala, "Curtea a constatat ca acesta este nominalizat, in mod expres, prin art.132 alin. (1) din Constitutie, text constitutional care stabileste ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea acestuia.Astfel, ministrul Justitiei exercita, in aceasta privinta, o competenta constitutionala speciala si expresa, care nu are legatura cu competenta generala a Guvernului. Prin urmare, potrivit jurisprudentei sale, reprezentata de Decizia nr.285/2014, Curtea a constatat caCurtea a stabilit ca problema de drept asupra careia poarta obiectul sesizarii este aceea de a determina intinderea si continutul sintagmei".Astfel, situatia litigioasa dedusa judecatii CCR are natura constitutionala, solutionarea acesteia fiind de competenta sa exclusiva, si nu a instantelor judecatoresti, subliniaza comunicatul citat.In aceste conditii, CCR arata ca, in procedura de revocare a procurorului sef DNA, "raporturile dintre ministrul Justitiei si presedintele Romaniei sunt raporturi de drept constitutional pur, in sensul ca ele formeaza obiectul de reglementare al Constitutiei, neputand fi reglementate prin norme juridice apartinand altor ramuri de drept"."Curtea a stabilit ca art.94 lit.c) din Constitutie este un text cu caracter general, de principiu, in sensul ca presedintele Romaniei numeste in functii publice, in conditiile legii [a se vedea Decizia nr.285/2014], aplicandu-se, deopotriva si in ipoteza revocarii/ eliberarii din functie.In schimb,[a se vedea Decizia nr.45/2018], aspect care se reflecta si asupra carierei procurorilor.Curtea a statuat ca, in cazul revocarii procurorului din functiile de conducere, prevazute de art.54 alin. (1) din Legea nr.303/2004, ministrul Justitiei actioneaza in cadrul unor limitari stricte impuse de lege, sub forma cazurilor care, in mod obiectiv, justifica revocarea din functia de conducere a procurorului.ci o putere de verificare a regularitatii acesteia.Rezulta caAstfel, presedintele Romaniei nu are competenta constitutionala de a opune argumente de oportunitate in raport cu propunerea de revocare din functie initiata, in conditiile legii, de ministrul Justitiei.Or, in cauza de fata, presedintele Romaniei a refuzat emiterea decretului de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie pe motive de oportunitate, si nu de legalitate, ceea ce a creat un blocaj in privinta exercitarii autoritatii ministrului justitiei asupra activitatii procurorilor", isi explica CCR decizia de azi.Amintim ca CCR a hotarat miercuri, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie Iata cum au votat judecatorii din CCR in cazul Kovesi Ca urmare a deciziei CCR, in aceasta dupa-amiaza, se organizeaza un protest in Piata Victoriei: NU cedam! Aparam Democratia! B.B.