CEDO a pus punct episodului "Revocarea lui Kovesi". Poate fi revizuita decizia, asa cum a cerut presedintele Iohannis?

Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi

Nimic, am putea raspunde simplu, cunoscand metehnele actorilor politici din Romania. Ramanem doar cu scandalul, atacurile reciproce si o urma de satisfactie pe buzele tuturor celor care si-au vazut "sacii in caruta" in vara lui 2018, prin decapitarea conducerii DNA.Presedintele Iohannis a fost primul care a iesit public marti ca sa comenteze victoria obtinuta de Laura Codruta Kovesi la CEDO, aruncand vina pe Curtea Constitutionala si PSD, cerand imperativ ca CCR sa revizuiasca de indata orice decizii luate pe simple declaratii ", a explicat, la solicitarea, in prezent avocat."Legea nu prevede o astfel de procedura, deciziile CCR sunt definitive si general obligatorii de la data publicarii in Monitorul Oficial. Nu se mai poate reveni asupra lor", a adaugat Augustin Zegrean.Intrebat daca presedintele Iohannis ar mai putea sa faca o noua sesizare acum pe acel caz, adica sa reclame un conflict constitutional invocand argumentele din decizia CEDO, Augustin Zegrean a replicat: "Cu cine, cu Curtea? Nu, nu se poate. Conflictul nu mai exista, a fost solutionat"."Nimeni nu are nicio solutie de a anula acea decizie legal, decat daca, eu stiu, desfiinteaza Curtea, desfiinteaza Constitutia... Nu exista nicio solutie legala de revizuire a acelei decizii. Insa, eventual,. In general, Curtea tine seama de deciziile CEDO, chiar pronuntate in alte tari si in alte cauze", a mai precizat fostul presedinte al Curtii.Nici solutia ca o parte dintre membrii CCR sa se autosesizeze si sa ceara, in nume personal, o revenire si o noua decizie pe subiectul Kovesi nu este una realista, confirma acesta."Nu. Si daca si-ar da toti demisia si ar fi pusi altii noi, nici aceia nu ar putea sa revina asupra acelei decizii", a punctat Augustin Zegrean.Si, atunci, de ce a facut presedintele Iohannis o asemenea solicitare, nu are consilieri pe probleme juridice la Cotroceni? "Ba da, dar", a raspuns fostul presedinte al CCR.Augustin Zegrean a precizat, inca o data, ca are "rezerve" in legatura cu decizia Curtii Constitutionale legata de revocarea Laurei Codruta Kovesi."Am spus si atunci ca nu eram de acord cu decizia CCR si o sa o spun cata vreme va fi necesar: Presedintele nu poate fi obligat sa faca NUMAI ceea ce il obliga Constitutia. El poate sa numeasca si sa revoce din functie, numai el poate sa faca asta. A mai fost un caz cu ani in urma cand o instanta din Romania l-a obligat pe presedinte sa promoveze un colonel la gradul de general. Este inadmisibil asa ceva!", a afirmat Augustin Zegrean.Augustin Zegrean nu este impacat nici cu decizia data marti de judecatorii CEDO, in unanimitate."Problema este alta aici: decizia CEDO are probleme. Dupa regulile CEDO, nu poti sa te adresezi acolo decat dupa ce ai epuizat toate caile judiciare din tara ta. Doamna Kovesi inainte de a se adresa CEDO trebuia sa se adreseze instantelor judecatoresti din Romania. CCR nu face parte din sistemul instantelor judecatoresti. La CCR se judeca un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedinte, generat de faptul ca presedintele refuza sa demita seful DNA la cererea ministrului Justitiei. (...) Doamna Kovesi nu era parte in proces.Iar la Curtea Constitutionala, chiar daca ar fi vrut sa o primeasca, nu puteau sa o primeasca sa se apere acolo. Dansa trebuia sa parcurga toate etapele Justitiei din Romania si numai dupa aceea sa mearga la CEDO. Decizia CEDO este discutabila, este contrara practicii CEDO", a comentat Augustin Zegrean.Si, atunci, daca tragem linie odata cu incheierea acestui scandal public, nu putem sa nu ne intrebam: Ce ar trebui facut, pentru ca asa ceva sa nu se mai repete, sa nu se mai greseasca? Ce ar trebui sa modificam - Constitutia, o lege, o procedura?"Ar trebui", crede Augustin Zegrean."Lumea uita ca in aceeasi perioada a fost propus spre revocare si procurorul general, Augustin Lazar. El a atacat in justitie propunerea de revocare facuta de ministrul Tudorel Toader. Justitia nu s-a pronuntat, pana la urma, el a iesit la pensie, dar nu a fost revocat", a reamintit, in context, fostul presedinte al CCR.Desigur, insa, a fost vorba despre o solutie personala. Intrebat ce ar trebui sa facem ca sa batem in cuie o procedura, de acum inainte, Augustin Zegrean a raspuns sceptic: "Nu se poate. In Romania nu se poate bate nimic in cuie"."Si nu exista legi care sa nu poata fi incalcate, problema este sa pui sanctiuni pentru incalcarea legilor. Legea trebuie aplicata. Si cu buna-credinta", a conchis acesta.Ca nu invatam nimic din ce s-a intamplat a fost limpede inca de marti, cand toti actorii implicati in episodul Kovesi s-au aparat aruncand vina pe altii.Unul dintre cele mai importante puncte din motivarea deciziei CCR pronuntata in data de 30 mai 2018 a fost punctul 2 al concluziilor finale: "".Decretul de revocare a fost semnat de presedintele Iohannis pe 9 iulie 2018.Marti, dupa decizia CEDO,a pus tunurile pe CCR si pe PSD:"O asemenea decizie a CEDO, fara precedent intrucat vizeaza chiar autoritatea care este garantul suprematiei Constitutiei, nu poate ramane fara consecinte. Credibilitatea CCR, afectata oricum de unele decizii controversate luate in ultimii ani, este acum si mai puternic zdruncinata.Curtea Constitutionala face parte din ansamblul autoritatilor statului roman si este obligata sa respecte la randul ei Constitutia.Din aceasta perspectiva,. Reamintesc faptul ca la referendumul din 2019 romanii au decis ca atributiile Curtii Constitutionale trebuie modificate", a declarat presedintele Klaus Iohannis Reamintim si noi ca destituirea Laurei Codruta Kovesi a fost anuntata de la Cotroceni de purtatorul de cuvant de la acel moment , Madalina Dobrovolschi, intoarsa din concediul de maternitate, iar intrebat in campania electorala pentru al doilea mandat cu privire la acest subiect Klaus Iohannis a raspuns ca a "procedat rezonabil" La randul sau,, s-a aparat spunand: "Eu, ca ministru, am facut raportul de evaluare si am propus revocarea"."Dupa aceea, a fost sesizata Curtea Constitutionala. Ministrul nu este autor al dreptului de sesizare a Curtii. O face Guvernul, presedintele Camerei, presedintele Senatului. CCR a dat o decizie si presedintele a revocat-o in baza acelei decizii. Presedintele nu a revocat-o in baza propunerii mele, ci decizia CCR - ea se executa. Eu cam asta pot sa spun", a declarat Tudorel Toader pentru Buna Ziua Iasi Luat in vizor din doua directii,, s-a aparat ... extragandu-se din cauza."N-am fost noi atacati de doamna Kovesi, nu noi am figurat parte acolo, iar cine citeste cu obiectivitate si fara partinire decizia CEDO sa vada ca nu o sa gaseasca nicio critica la adresa deciziei Curtii Constitutionale sau a activitatii Curtii Constitutionale si o sa vada, in esenta, ca nu decizia Curtii Constitutionale sau o anumita conduita a Curtii Constitutionale a stat la baza deciziei", a declarat presedintele CCR Propuneri de solutii rezonabile au venit din tabara oamenilor legii. Insa nu ei fac legile in Romania., a explicat ca, marti, CEDO a scos la iveala, printre altele, o disfunctionalitate legislativa: "prin care sa poti contesta propunerea ministrului Justitiei de revocare din functia de procuror-sef. Asa cum am sustinut in plangere, Curtea Europeana a retinut ca a contesta decretul presedintelui de revocare din functie era un demers juridic strict formal, care nu solutiona contestatia pe fond, decretul putand fi contestat doar asupra legalitatii sale".De asemenea,a subliniat intr-un comunicat de presa ca "Hotararea CEDO creeaza premisele, in lumina recomandarilor formulate de organismele europene cu expertiza, prin intarirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii ca garant al independentei Justitiei si for reprezentativ pentru sistemul judiciar".Pana la urmatoarea interventie brutala a politicului in Justitie nu ne ramane decat sa zambim amar amintindu-ne un paragraf din capodopera lui Caragiale, "O scrisoare pierduta": "".