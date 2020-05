Cine trebuie sa lase ciocu' jos, dupa triumful doamnei Kovesi la CEDO

CCR, in frunte cu Valer Dorneanu

ceea ce domnia sa aprecia ca nu trebuie semnat.

Pugilistul Tudorel Toader

Calin Popescu Tariceanu, parintele "statului paralel"

Ceilati, la gramada: Dragnea, Viorica, Iordache, Nicolicea, S. Nicolae, Firea, Olguta si lista e mai lunga

Ziare.

com

Ce a castigat LCK? Simt ca, daca ar fi cerut o suma exorbitanta ca despagubiri, statul roman ar fi fost nevoit s-o achite, fara sa cracneasca. Dar dansa nu a dorit:Sublim! Doamna Kovesi nu a dorit despagubiri , ci doar ocazia sa demonstreze public ca decizia CCR cu privire la revocarea sa a fost incorecta. Atribuia puteri discretionare ministrului Justitiei ceea ce anula protectia magistratilor contra arbitrariului deciziilor politice, inlaturand posibilitatea atacarii efective a unei revocari.Pe scurt, a castigat doamna Kovesi, a pierdut statul roman (pesedist pe vremea aceea) si s-au facut de basm o serie de personalitati din floarea pesedista a tarii, cele care se fuduleau in fata noastra cu izbanzile majoritatii, atunci cand i se facea "dreptate" la CCR.Daca tragem linie, constatam ca procesul a fost castigat de reclamanta, a fost pierdut de parat, dar ma intreb, in afara efectului moral evident, va fi cineva pus sa dea socoteala vreodata pentru ca si-a batut joc de justitie, pentru ca a incurajat infractiunea si coruptia, pentru ca s-a pretat cu rea credinta la o crasa nedreptate si chiar a incercat sa zdruncine temeliile statului de drept?Nu stiu daca ii va judeca cineva pe vinovati, dar eu, cu mintea mea de simplu cetatean, gandesc ca a sosit ceasul ca toti matadorii luptei antiKovesi sa lase macar acum ciocu' jos si sa se recunoasca invinsi. Sa zica merci ca deocamdata nu-i judeca decat opinia publica, iar aceasta nu foloseste Codul Penal.Se vede si din avion ca CCR s-a subordonat cerintelor coalitiei politice de la putere, ai carei lideri aveau probleme grele cu justitia, iar revocarea procurorului sef al DNA era singura lor speranta.La asa ceva, domnul Valer Dorneanu ar fi trebuit sa lase cel dintai ciocu' jos. Dar prima sa declaratie dupa ce s-a aflat hotararea CEDO a aratat ca incearca s-o scalde:Asta nu mi se pare ciocu' jos. Mai curand, coada sus, desi Valer Dorneanu cred ca a primit cea mai grea lovitura din cariera sa: Curtea condusa de dansul s-a ales cu o adevarata descalificare profesionala in cazul de fata.Magistratii din CEDO au avut delicatetea sa nu citeze nominal o inalta Curte dintr-un alt stat, dar stie tot romanul ca doar CCR si nimeni altcineva nu l-a obligat pe presedintele Iohannis sa semnezeGresesc cu ceva, domnule Dorneanu? In gandirea mea, nu gresesc. Dar in gandirea domnului Dorneanu, deodata a aparut nevoia sa dea o explicatie alambicata, ceva din care sa rezulte ca vorbeste intelept, dar nu intelegem noi:Ei, bravos! CEDO condamna dur revocarea doamnei Kovesi, iar domnul Dorneanu nu intelege legatura Curtii cu toata tarasenia. Legatura e ca respectiva CCR, reprezentata de respectivul Dorneanu, nu s-a marginit sa interpreteze Constitutia in sensul ca presedintele nu s-ar putea opune la propunerea ministrului Justitiei, ci a mers mai departe si a indicat calea de urmat (ceea ce nu-i intra in atributiuni), dispunandu-i presedintelui sa semneze de indata respectiva propunere, ca sa evite nesupunerea din partea acestuia.Presedintele a semnat revocarea neavand incotro si urmare presiunii CCR, iar la baza plangerii facuta de doamna Kovesi la CEDO sta tocmai aceasta revocare, obtinuta de Guvern cu picioru-n prag. Evident, instanta nu face referire la CCR, pentru a nu intra in amanunte si a permite statului condamnat sa gaseasca el vinovatii si sa-i condamne dupa legile sale. Dar domnul Dorneanu nu poate sa nu se simta vinovat pana-n gat.Si, atunci, ma intreb retoric: mai poate oare avea obraz domnul Dorneanu sa judece in viitor, cu pretentia ca face dreptate, ca verifica ce este constitutional si ce nu, dupa ce s-a dovedit ca dreptatea lui este stramba, iar constitutionalitatea o judeca asa cum ii comanda jupanu' de dupa perdea?O asemenea palma mi se pare nimicitoare pentru creditul de care trebuie sa se bucure o inalta instanta, inclusiv conducatorul ei. Ma intreb cu ce obraz vor judeca de acum incolo aceiasi magistrati alte cauze de constitutionalitate, dupa ce a aflat toata tara - ba chiar toata Europa - cat de cuminti stau ei sluj, atunci cand li se da comanda din partea stanga a esichierului: "drepti!"?In opinia mea, domnul Tudorel nu s-a marginit sa serveasca umil si zelos interesele celor care l-au pricopsit cu postul de ministru, ci a facut acest lucru cu o placere organica, cu acea bucurie pe care o simt unii cand constata ca reusesc sa-i pacaleasca pe toti ceilalti, doar cu sclipirile mintii lor agere.Imi vine sa aseaman satisfactia Tudorelului cu bucuria oricarui scamator de rand, atunci cand ne da iluzia ca a scos sapte iepuri dintr-o palarie goala si, tocmai cand sa-l aplaudam, il scoate si pe al optulea.Ironia sortii este ca a trebuit sa ajungem tocmai la CEDO, pentru ca sa se constate oficial si irevocabil ca palaria e goala, desi stiam cu totii ca nu este nimic in ea.Se vede de la o posta ca domnul Tudorel pentru asta a fost angajat, ca s-o compromita pe sefa DNA, sa propuna revocarea ei si sa lupte in acest scop cu presedintele tarii, cu oficialii de la Bruxelles si cu oricine incerca sa apere statul de drept sau independenta justitiei in tara noastra.Fara indoiala, spera ca succesul il va incununa cu gloria definitiva. Dar succesul a insemnat doar faptul ca maurul si-a facut datoria, asa ca maurul a plecat numaidecat inapoi la Iasi, acolo de unde venise.Problema pe care mi-o pun acuma este insa cata nevoie simt cei de la Iasi sa-l aiba, ca profesor la facultate, pe unul descalificat la nivel european si care acum, in ceasul al 13-lea, incearca s-o dreaga cu explicatii strengaresti:Adica vinovat nu este cel care a propus, ci cel care a fost nevoit sa semneze propunerea lui. Ma intreb retoric: merita un astfel de personaj sa predea Dreptul la una dintre cele mai de seama universitati din tara, sa fie acolo rector si sa-i invete pe studenti ce este bine si ce este rau, dupa ce dansul personal a facut atatea rele? Iar, daca nu merita, ce-i de facut?Presedintele Senatului din acea vreme a pus umarul din greu, ca s-o clinteasca din loc pe LCK. El l-a adus pe Tudorel de la Iasi si tot el a lansat in spatiul public sintagma de "stat paralel", ceva destinat sa lupte cu celalalt stat, neparalel si reprezentat de Tariceanu cu Dragnea.Pentru discreditarea marsava a doamnei Kovesi, Calin Popescu Tariceanu s-a pretat aproape la orice, incepand cu cuvinte inveninate rostite la TV si pana la scrisori incriminatorii trimise catre liderii europeni si chiar cei americani.Inca si acum un an Tariceanu dadea semnale antiKovesi spre UE, care tocmai o confirma procuror sef european. Citez dintr-o postare a sa din septembrie trecut:Daca semnalele le-ar fi tras un anonim, un comentaror oarecare, un fel de "scarta-scarta pe hartie", as fi spus ca este dreptul lui la libera exprimare. Dar semnalele domnului Tariceanu erau oficiale, erau in calitatea lui de lider si presedinte al Senatului, al doilea om in ierarhia Romaniei.Al doilea om nu poate vorbi vrute si nevrute. Spusele lui sunt vorbe oficiale, care angajeaza institutii, angajeaza statul insusi. Iar, daca angajand statul si institutia, s-a pretat la blamarea unui cetatean onest, apreciat in institutiile europene si absolvit de orice vina intr-o judecata finala, asta cum se numeste? Marsavie? Abjctie? Infamie? Ticalosie?Indiferent cum i-am spune, domnul Tariceanu trebuie sa dea socoteala pentru ce a facut si este rusinos sa-l mai vedem inca senator, ba chiar si lider de partid. Inca.Multi pesedisti au pus umarul la ponegrirea Laurei Codruta Kovesi. Unii se ingrijeau de propriul interes, altii de al clientilor, multi o facea doar in "interesul partidului", adica al lui Dragnea, iar cei mai numerosi nici nu stiau pentru ce o fac, dar aveau sarcina de la partid.Rolul lor il aseaman cu ceea ce facea o batranica garbovita, care, aflata langa rugul reformatorului ceh Jan Hus (1415), a adaugat si ea o surcea, sa arda, cu explicatia: