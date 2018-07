Cine urmeaza la conducerea DNA, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi

Iohannis a demis-o pe Kovesi, prin purtatorul de cuvant

Kovesi: Episodul de azi nu e o infrangere

Iacob este urmatorul in functie, alaturi de celalalt adjunct al procurorului sef, Calin Nistor. Acesta din urma insa se afla momentan in concediu.Apoi, potrivit procedurii, pentru numirea oficiala a unui nou sef la DNA, ministrul Justitiei urmeaza sa faca o propunere, care va fi avizata de CSM si apoi aprobata de presedintele Klaus Iohannis.Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru modificarea Legilor Justitiei, a declarat, luni, ca va exista un concurs in urma caruia va fi desemnata persoana care va fi propusa pentru numirea in functia de procuror sef al DNA."Exista un concurs la nivelul ministerului, apoi avizul CSM si presedintele Romaniei. Nu se implica politicul si Parlamentul in aceasta chestiune", a sustinut Florin Iordache.De altfel, si la desemnarea unui nou sef la DIICOT ministrul Justitiei a apelat la varianta concursului . Procurorii au avut la dispozitie o luna pentru a-si depune candidaturile, iar apoi, in urma unui interviu, Tudorel Toader a facut propunerea.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Ulterior, Laura Codruta Kovesi a facut o scurta declaratie de presa , reafirmand ca motivele pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea ei au fost nereale sau neintemeiate.Ea s-a intrebat daca decretul semnat azi de Iohannis inseamna ca de acum exista o subordonare a procurorilor ministrului Justitiei.Fosta sefa a DNA le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Numerosi procurori au venit la declaratia fostei sefe DNA pentru a-si arata sustinerea. Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti.