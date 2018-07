Ciolos: Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii. Eu nu vreau sa plec cu fruntea plecata

Ziare.

Ciolos afirma ca, desi multi romani ar vrea sa paraseasca in acest moment tara, el nu vrea sa plece nicaieri cu fruntea plecata.Mai mult, fostul premier ii indeamna sa ramana si sa lucreze impreuna pentru ca, spune el, "increderea ca putem mai mult si mai bine ne poate sustine"."Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii, sa plecati unde vedeti cu ochii. Eu unul nu vreau sa plec nicaieri cu fruntea plecata. Nu putem schimba situatia de fapt, dar putem schimba ce va sa vina daca ramanem si gandim si lucram impreuna. Dezamagirea e cel mai nociv lucru. Increderea ca putem mai mult si mai bine ne poate sustine. Haideti sa ramanem Impreuna", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Purtatorul de cuvant a subliniat ca Romania "este si trebuie sa ramana un stat de drept", in care deciziile Curtii Constitutionale "trebuie respectate si aplicate nu numai de presedintele Romaniei, ci si de majoritatea politica".Facand trimitere la decizia CCR 358/2018, purtatorul de cuvant a anuntat: "In executarea deciziei, presedintele Romaniei a semnat astazi decretul de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA".Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a anuntat ca face declaratii de presa la ora 12:00 La aceeasi ora a fost anuntat un protest in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie