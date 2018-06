Ciorbea ii multumeste lui Dumnezeu ca nu are vreo responsabilitate in cazul revocarii lui Kovesi

Decizia CCR

Ziare.

com

"In primul rand, pastrez rezerva de a comenta pana nu vad care este motivarea deciziei si in al doilea rand as zice ca ii multumesc lui Dumnezeu ca nu avem nicio atributie in materie. Absolut niciuna. Nici nu am analizat-o din moment ce nu intra in competenta noastra, nu e cazul", a declarat marti Victor Ciorbea, la Parlament.Amintim ca saptamana trecuta Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional , dupa ce Guvernul a sesizat un posibil conflict intre Executiv si Presedintie, ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA