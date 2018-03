Codrut Olaru anunta cand va da CSM motivarea avizului negativ pe revocarea lui Kovesi

Ziare.

"Motivarea avizului este pe final. Pana la sfarsitul acestei saptamani o vom inainta decidentilor", a spus, joi dimineata, Codrut Olaru.El a fost intrebat de jurnalisti si despre acuzatiile aduse Sectiei pentru procurori a CSM de catre ministrul Justitiei si a spus ca nu vrea sa intre in polemica. "CSM se va exprima absolut in scris", a adaugat vicepresedintele CSM.Codrut Olaru a facut aceste declaratii la sediul Ministerului Justitiei, unde are loc intalnirea dintre reprezentantii ministerului, ai CSM, ai ICCJ, DNA si Parchetului General cu oficiali ai Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA, ca membrilor Sectiei de procurori "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care a incalcat de trei ori Constitutia.Intrebat daca reproseaza ceva Sectiei pentru procuori a CSM, care a avizat negativ solicitarea sa de revocare a sefei DNA, ministrul Justitiei a raspuns ironic: "Tot romanul isi cunoaste atributiile de serviciu pe care le are si tot romanul isi indeplineste corect, loial si la timp respectivele atributiuni".Ministrul Justitiei a mai spus ca asteapta motivarea CSM si hotararea presedintelui Klaus Iohannis in privinta revocarii sefei DNA, dupa care va decide daca va sesiza Curtea Constitutionala."Asteptam motivarea Sectiei de procurori. Cred ca hotararea a fost luata in cateva minute, dar motivarea dureaza de vreo doua saptamani, pentru ca e dificil sa motivezi contra evidentei.E dificil sa feliciti pe cineva pe motivul ca a incalcat de trei ori Constitutia, adica trei conflicte juridice de natura constitutionala, in jumatate de an de aceeasi persoana, intre puterile statului, chiar daca al treilea, Curtea, a spus ca se respinge, dar considerentele sunt ad literam ca in Decizia 68 din admitere", a declarat ministrul Justitiei. Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.In sedinta CSM, care a durat doua ore si jumatate, sefa DNA a raspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzatii aduse de ministrul Justtiei in raportul care sta la baza propunerii de revocare a ei din functie, ea spunand ca motivele invocate sunt nereale, nedovedite si netemeinice, iar unele nu se confirma cu nimic in realitate.Cel care urmeaza sa anunte decizia finala in cazul lui Kovesi este presedintele Klaus Iohannis, care a spus in repetate randuri ca nu considera ca sunt motive de revocare a sefei DNA.