Comisarul Berbeceanu: Nu voi putea accepta vreodata ca un infractor sa-mi conduca tara. Dupa de-astia am alergat o jumatate din viata

Ziare.

com

"Sunt inca politist! Si, poate sa-mi hotarasca viitorul, poate sa-i stabilesca destinul fiului meu!Siin baza careia i-au fost probate faptele!Si nu vreau sa accept nici aceea caUn condamnat definitiv, chiar cu suspendarea executarii pedepsei, ramane un infractor dovedit indiferent de instanta care s-a pronuntat in acest sens! Asa am invatat! Asa am inteles de-a lungul a 25 de ani de cariera!, pentru pedepsirea astora mi-am neglijat familia si mi-am subrezit sanatatea! Din cauza astora am fost aruncat la beci, nevinovat fiind!Asa voi gandi si voi simti cat inca sunt politist, si pentru tot restul vietii dupa aceea! Asa sa imi ajute Dumnezeu!", a scris Berbeceanu pe Facebook Gestul sau nu a fost unul singular, de altfel, demersul lui Toader fiind criticat de presedintele Iohannis, partidele din Opozitie, societatea civila, profesionisti din justitie, intelectuali si artisti, iar in mai multe orase ale tarii oamenii au iesit in strada.V.D.