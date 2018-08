Doi senatori americani ii scriu Vioricai Dancila, ingrijorati de felul in care a fost demisa Kovesi

Ziare.

Republicanul McCain, din statul Arizona, care a publicat scrisoarea pe pagina sa de Internet www.mccain.senate.gov, este presedintele comisiei pentru fortele armate a Senatului SUA si fost candidat la presedintia Statelor Unite. Colegul sau, democratul Murphy, din Connecticut, este membru al comisiei senatoriale pentru relatii externe."Va scriem astazi despre lupta in curs de desfasurare a Romaniei impotriva coruptiei. Ca sustinatori puternici ai relatiei dintre SUA si Romania,", scriu cei doi."Rolul conducator al dnei Kovesi la Directia Anticoruptie a fost apreciat in intreaga lume ca o dovada a angajamentului puternic al Romaniei de a combate coruptia. Concedierea ei, precum si reformele judiciare recente si propunerile legislative de dezincriminare a unor infractiuni de coruptie ridica probleme ingrijoratoare privind vointa guvernului dv. de a urmari penal infractiunile financiare si de a trage la raspundere oficiali de rang inalt", se mai arata in acest docuement."Romania a facut progrese extraordinare dupa era comunista. Nicio democratie nu este perfecta, dar eforturile concrete anterioare de a starpi coruptia ne-au asigurat ca Romania este pe o traiectorie pozitiva. Demonstratiile la care au participat recent mii de tineri romani arata ca acestia se asteapta la continuarea acestui progres.(...)Apreciem angajamentul dv. personal de a indeplini aceste aspiratii si suntem nerabdatori sa aflam cum intentioneaza guvernul dv. sa revigoreze lupta impotriva coruptiei", arata in incheiere cei doi senatori.