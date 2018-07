E oficial: Decretul de revocare a lui Kovesi de la sefia DNA a intrat in vigoare

LIVE TEXT

Ziare.

com

", se arata in decretul publicat in nr. 578 din Monitorul Oficial.Mai multi juristi au sustinut anterior ca presedintele Iohannis ar fi putut mentiona in decret o data ulterioara de la care revocarea sa intre in vigoare, de exemplu chiar data expirarii mandatului Laurei Codruta Kovesi (in mai 2019).La mai bine de o luna de la decizia CCR prin care presedintele Iohannis era obligat sa o revoce pe sefa DNA, purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale a anuntat, luni dimineata, ca seful statului a hotarat sa respecte cerinta Curtii.Functia va fi preluata de unul dintre adjunctii procurorului sef al DNA, Calin Nistor sau Marius Iacob. Conform unor surse, succesorul lui Kovesi pana la numirea unui nou procuror sef al DNA va fi Laura Codruta Kovesi sustine declaratii de presa la ora 12:00 , pe care le puteti urmari pe Ziare.com in format