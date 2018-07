Eurodeputat german, despre demiterea lui Kovesi: Arunca o lumina extrem de negativa asupra coalitiei PSD-ALDE si a CCR

Ziare.

Unul dintre acestia este Markus Ferber, europarlamentar din partea Uniunii Crestin-Sociale (CSU)."Crearea unei autoritati anticoruptie independente si eficiente a fost una din conditiile pe care Romania a trebuit sa le indeplineasca pentru a adera la Uniunea Europeana, iarLaura Codruta Kovesi a fost mereu cu ochii pe situatie si a pus degetul pe rana. Din acest motiv,de guvernamant, ceea ce la final a costat-o functia.Seful statului poate evalua propunerile de personal facute de guvern doar in termeni oficiali si de aceea Klaus Johannis a fost obligat, dupa o verificare atenta a lucrurilor, sa puna in aplicare decizia Curtii Constitutionale.In ansamblu,S-a creat impresia ca seful PSD Dragnea a dorit in mod constient slabirea DNA, pentru a se pune pe el insusi in siguranta. Cand o merituoasa luptatoare impotriva coruptiei este data afara in acest mod, atunci seful PSD Dragnea si intregul guvern al Romaniei trebuie sa raspunda la intrebarea cat de serioasa mai poate fi considerata combaterea coruptiei de catre factorii care conduc tara. Iar", a declarat acesta.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, iar decretul a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.