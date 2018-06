Florin Iordache e convins ca in motivarea CCR vor fi mentionate sanctiuni pentru nerespectarea deciziei

Ziare.

Intrebat daca exista vreo sanctiune in lege sau in Constitutie pentru neimplementarea deciziilor CCR, Iordache a spus ca sanctiunile vor fi trecute in motivarea deciziei privind revocarea sefei DNA, pe care o va prezenta Curtea in aceasta saptamana."In aceasta motivare se va preciza si acest raspuns", a spus Florin Iordache.Deputatul PSD este convins si ca preseintele Klaus Iohannis va respecta decizia CCR."Fara indoiala presedintele va fi cel care va respecta decizia CCR. Din punctul meu de vedere nu sunt normale atacurile care au venit in ultima perioada la nerespectarea unei hotarari a Curtii. Hotararile Curtii sunt general obligatorii si, atunci cand se publica in Monitorul Oficial, ca ne plac, ca nu ne plac, ele trebuie respectate, dar si Comisia de la Venetia, si GRECO si legislatia europeana au spus foarte clar ca o atacurile la CCR nu sunt normale. Sa asteptam cu deplina incredere motivarea de joi si cu totii trebuie sa respectam acea motivare", a mai spus el. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti , ca nu se pronunta in privinta revocarii sefei DNA decat dupa ce va primi motivarea CCR si o va citi cu foarte mare atentie.El a precizat insa ca ia in calcul sa respecte statul de drept, sa il intareasca, sa aiba grija ca procurorii sa ramana independenti, cu respectarea Constitutiei, subliniind ca articolul din legea fundamentala care spune ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului Justitiei nu poate insemna sub nicio forma in subordinea acestuia.Presedintele a mai declarat ca o decizie CCR nu poate fi discutata prin referendum. La foarte scurt timp dupa declaratia sefului statului, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris pe Facebook ca nu trebuie confundata independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului de resort.