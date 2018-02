Fost membru CSM, dupa ce Toader a publicat un act confidential despre Kovesi: Dosarul disciplinar al unui magistrat nu este public

Dezvaluirea Ziare.com

Magistratul Cristi Danilet arata intr-o postare pe facebook ca afirmatia a fost facuta in calitate de fost membru CSM. "Acest dosar are la baza documente depuse de Inspectia judiciara si documente depuse de sectia de disciplina a CSM", explica Danilet.Judecatorul sustine ca ministrul Justitiei nu are sub tutela Inspectia judiciara, el nu poate da dispozitii si nu poate primi documente de la acest for, altele decat cele destinate publicitatii, "daca nu e chiar el cel care declanseaza procedura disciplinara."In sprijinul afirmatiei, Danilet a atasat o lista de documente de interes public de pe site-ul Inspectiei judiciare care arata in mod expres ca actiunile disciplinare sunt publice numai dupa ramanerea definitiva a solutiei CSM.Precizarile lui Cristi Danilet vin dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul Ministerului Justitiei un raport al Inspectiei Judiciare, din 9 ianuarie 2018, prin care se cerea cercetarea disciplinara a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si a adjunctului acesteia, Marius Iacob. Actul are caracter confidential si este nepublic.Raportul Inspectiei Judiciare este intr-una din anexele din raportul ministrului Tudorel Toader in baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA si carea fost publicat pe site-ul Ministerului Justitiei. Cazul la care face trimitere oficialul este pe masa Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din CSM si urmeaza sa fie solutionat. Din acest motiv, actele nu sunt publice.Judiciaristii consultati de Digi24 spun ca, prin publicarea acestor informatii secrete, Tudorel Toader risca acuzatii de ordin penal, pentru ca reprezinta infractiune publicarea unor informatii care nu sunt destinate publicitatii.Neoficial, cei de la Inspectia Judiciara spun ca acest raport nu ar fi trebuit sa existe in spatiul public, potrivit Digi24.Intr-o interventie la Antena 3, Tudorel Toader a spus ca documentul nu este nici secret, nici confidential si a oferit trei motive: a fost publicat deja pe un site, a consultat specialisti care i-au confirmat ca nu e si, in plus, cineva din presa i-a spus ca si de la Inspectia Judiciara ae fi primit acelasi raspuns."Intr-o conferinta de presa cineva a folosit parti din raport. Acesta este deja public pe o revista electronica de profil juridic. Apoi, legal, raportul are caracter confidential si nu secret, atat timp cat este in lucru, cat nu s-a pus rezolutia si raportul nu este trimis la CSM. Raportul este finalizat, are rezolutie, trimis, nu intra sub caracter confidential, daramite sub cel secret.Inainte de a-l face public am consultat specialisti in pastrarea datelor clasificate, spunandu-mi-se ca nu este nicio problema. Cineva din presa imi spunea ca a luat legatura cu Inspectia Judiciara si a primit acelasi raspuns, in sensul ca nu este nicio problema in a fi folosit public" a spus Tudorel Toader la Antena 3.