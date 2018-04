Inspectia Judiciara: Noua actiune impotriva lui Kovesi, in cazul comisiei de ancheta privind alegerile din 2009

Inspectia Judiciara, cu ochii pe Kovesi in 2018

"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie ("DNA"), pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale, abateri disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si s) din Legea nr. 303/2004", transmite IJ intr-un comunicat remisIn motivarea actiunii, IJ acuza ca Kovesi ar fi incalcat dispozitiile explicite ale Deciziei CCR 611 din 2017 "prin refuzul de a se prezenta in fata Parlamentului Romaniei - Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din anul 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential si de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei".Inspectorii judiciari mai transmit ca, "prin pozitia publica a procurorului sef al DNA", manifestata ulterior deciziei CCR in cauza, "a fost afectata onoarea profesionala si prestigiul functiei de magistrat cu consecinta incalcarii dispozitiilor:* articolelor 4 alin. (1) si 90 din Legea nr. 303/2004,* art.104 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si ale* articolelor 7, 17, 18 si 20 din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor".Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, care va decide cu privire la raspunderea procurorului in cauza.EstePe 12 ianuarie, IJ a deschis o actiune disciplinara, in care Kovesi este acuzata de trei abateri disciplinare. I se imputa, intre altele, manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu.Pe 11 aprilie, Inspectia Judiciara a anuntat ca a inceput actiunea disciplinara fata de Kovesi, pentru ca ar fi savarsit o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, dupa ce si-ar fi desemnat consilierul judecator sa faca controale la doua servicii teritoriale. Inspectorii spun ca, prin acest fapt, sefa DNA si-a incalcat atributiile. Amanunte aici Amintim ca luni Inspectia Judiciara a inceput un control de o saptamana dispus de CSM la DNA Pe de alta parte, tot luni, Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala , pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea sa de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.B.B.